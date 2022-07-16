В тренде — максимализм: стилист назвала украшения, которые придадут "изюминку" летним образам (фото)
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Актуальные украшения, которые непременно захочется добавить в свой гардероб этим летом
Наверно, почти каждая женщина может стоять и долго "залипать" на украшениях возле витрин магазинов. Сейчас столько бижутерии на любой вкус, что разбегаются глаза!
В этом сезоне главенствует максимализм, подчеркивает стилист Светлана. Это самый главный тренд сезона: все крупное и объемное.
В моде:
- Жемчуг (как в 100% исполнении, так и в комбинации с цепями),
- крупные кольца, как с камнями, так и без,
- объёмные цепи и несколько ярусов цепей, длинные цепи,
- чокеры,
- изделия из натуральных материалов,
- серьги кольца, длинные серьги,
- яркие украшения,
- необычные формы.
Ранее "Телеграф" рассказывал об аксессуарах, которые в 2022 году возглавляют список антитрендов.