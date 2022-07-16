Укр

В тренде — максимализм: стилист назвала украшения, которые придадут "изюминку" летним образам (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Какие украшения и бижутерия в моде летом 2022 года Новость обновлена 16 июля 2022, 11:24
Какие украшения и бижутерия в моде летом 2022 года

Актуальные украшения, которые непременно захочется добавить в свой гардероб этим летом

Наверно, почти каждая женщина может стоять и долго "залипать" на украшениях возле витрин магазинов. Сейчас столько бижутерии на любой вкус, что разбегаются глаза!

В этом сезоне главенствует максимализм, подчеркивает стилист Светлана. Это самый главный тренд сезона: все крупное и объемное.

В моде:

  • Жемчуг (как в 100% исполнении, так и в комбинации с цепями),
  • крупные кольца, как с камнями, так и без,
  • объёмные цепи и несколько ярусов цепей, длинные цепи,
  • чокеры,
  • изделия из натуральных материалов,
  • серьги кольца, длинные серьги,
  • яркие украшения,
  • необычные формы.
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022
Трендовые украшения лета-2022

Ранее "Телеграф" рассказывал об аксессуарах, которые в 2022 году возглавляют список антитрендов.

Теги:
#Мода #Украшения #Бижутерия #Тренды #Мода 2022