В тренде — максимализм: стилист назвала украшения, которые придадут "изюминку" летним образам (фото)

Актуальные украшения, которые непременно захочется добавить в свой гардероб этим летом

Наверно, почти каждая женщина может стоять и долго "залипать" на украшениях возле витрин магазинов. Сейчас столько бижутерии на любой вкус, что разбегаются глаза!

В этом сезоне главенствует максимализм, подчеркивает стилист Светлана. Это самый главный тренд сезона: все крупное и объемное.

В моде:

Жемчуг (как в 100% исполнении, так и в комбинации с цепями),

крупные кольца, как с камнями, так и без,

объёмные цепи и несколько ярусов цепей, длинные цепи,

чокеры,

изделия из натуральных материалов,

серьги кольца, длинные серьги,

яркие украшения,

необычные формы.

Трендовые украшения лета-2022 Трендовые украшения лета-2022 Трендовые украшения лета-2022 Трендовые украшения лета-2022 Трендовые украшения лета-2022 Трендовые украшения лета-2022 Трендовые украшения лета-2022 Трендовые украшения лета-2022

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