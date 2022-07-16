Мода диктует тренды осени-2022: на что стоит обратить внимание уже сегодня (фото)

Модельеры акцентируют внимание на опущенной талии и оттенках синего

Лето еще не закончилось, а дизайнеры уже вовсю закидают нас модными трендами, которые станут актуальными этой осенью и зимой.

Стилист Ольга (@stilnodostupno) назвала главные из них. Модный блогер отмечает, что в сезоне осень-зима 2022/2023 года дизайнеры одновременно обращались как к театральности, так и к приземленности высокой моды.

Модные тренды, которые будут актуальны осенью-2022

Опущенная талия

Длинные юбочные костюмы

Сетка

Оттенки синего

Готические платья

Баски

Корсеты

Ранее "Телеграф" показывал, какие тренды лета 2022 года считаются неоднозначными.