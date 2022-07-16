Укр

Мода диктует тренды осени-2022: на что стоит обратить внимание уже сегодня (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что будет в моде осенью 2022 года
Что будет в моде осенью 2022 года

Модельеры акцентируют внимание на опущенной талии и оттенках синего

Лето еще не закончилось, а дизайнеры уже вовсю закидают нас модными трендами, которые станут актуальными этой осенью и зимой.

Стилист Ольга (@stilnodostupno) назвала главные из них. Модный блогер отмечает, что в сезоне осень-зима 2022/2023 года дизайнеры одновременно обращались как к театральности, так и к приземленности высокой моды.

Модные тренды, которые будут актуальны осенью-2022

Опущенная талия

Опущенная талия

Длинные юбочные костюмы

Длинные юбочные костюмы

Сетка

Сетка

Оттенки синего

синее платье

Готические платья

Готические платья

Баски

Баски

Корсеты

Корсеты

Ранее "Телеграф" показывал, какие тренды лета 2022 года считаются неоднозначными.

Теги:
#Мода #Тренды #Мода 2022