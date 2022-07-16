Мода диктует тренды осени-2022: на что стоит обратить внимание уже сегодня (фото)
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Модельеры акцентируют внимание на опущенной талии и оттенках синего
Лето еще не закончилось, а дизайнеры уже вовсю закидают нас модными трендами, которые станут актуальными этой осенью и зимой.
Стилист Ольга (@stilnodostupno) назвала главные из них. Модный блогер отмечает, что в сезоне осень-зима 2022/2023 года дизайнеры одновременно обращались как к театральности, так и к приземленности высокой моды.
Модные тренды, которые будут актуальны осенью-2022
Опущенная талия
Длинные юбочные костюмы
Сетка
Оттенки синего
Готические платья
Баски
Корсеты
Ранее "Телеграф" показывал, какие тренды лета 2022 года считаются неоднозначными.