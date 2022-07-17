Как носить самые модные брюки этого лета: топовые образы с карго (фото)

С брюками карго можно составить массу ультратрендовых луков

Этим летом в моде многие фасоны брюк, но едва ли не самый ультрамодный – карго. Благодаря интересу к стилю милитари эта модель обрела свежую волну актуальности. К тому же, в них весьма удобно. Главное, что нужно знать: как стилизовать этот тренд, чтобы выглядеть уместно и модно.

О том, с чем сочетать и как носить модные в этом сезоне карго, пишет стилист Яна Платонова в Instagram. По ее мнению, брюки карго – кратковременный тренд, которые, вероятно, следующим летом заменит что-то другое, свежее. Вместе с тем, такой фасон можно смело покупать, ведь по сути карго – базовый предмет для вечного стиля милитари.

Как пишет стилист, карго чаще всего делают из плотной ткани, но их можно носить круглый год. По словам Платоновой, сейчас очень актуально сочетать карго с каблуками и корсетами – это переносит нас в бурные нулевые, которые в настоящее время диктуют тенденции.

Карго носит, в том числе, Джиджи Хадид

Лаконично и смело

Если хотите создать повседневный комфортный лук, то с однотонными базовыми футболками или майками карго также отлично миксуются. Кроме того, замечательно подойдут к карго летние мастхэвы – рубашки из натуральных тканей.

Для верха подойдут базовые фасоны

Повседневные комфортные образы

С рубашкой - самое то

Что касается более сложных образов, то приветствуется добавление слоев и фактур, а еще цветовых акцентов. Верх может быть более ярким и использовать несколько цветов или даже принт.

Стильные варианты

С яркими акцентами

Модные решения

В карго можно выглядеть очень элегантно

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще фасоны брюк в моде летом-2022. Стилисты советуют обратить внимание на брюк свободного и прямого кроя или же палаццо. Посадка актуальна как завышенная, так и вернулись на подиум брюки с заниженной талией.