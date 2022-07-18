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Стилист назвала основную ошибку, которую совершают все модницы при выборе шорт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стилист назвала основную ошибку, которую совершают все модницы при выборе шорт Новость обновлена 18 июля 2022, 11:55

Шорты — обязательная вещь для жаркого лета.

Шорты — это очень нужная вещь в гардеробе каждой модницы, особенно летнем, ведь они намного комфортнее чем, например, юбки. В этом сезоне в тренде множество моделей: от ультракоротких шортов до бермудов, главное знать, какие лучше выбирать, и какие ошибки не стоит совершать.

Стилист Евгения Хает в своем модном блоге в Инстаграм рассказала и показала подборку стильных шорт на лето. Они подойдут как для похода в офис, на прогулку, так и для спортивных образов. Также она отметила и главную ошибку, которую часто совершают многие девушки — шорты не должны быть в обтяжку.

"Шорты не должны быть в обтяг и смотреться как велосипедки. В этом основная ошибка, которую часто вижу на девушках. Шорты в обтяг акцентируют внимание на всех нюансах фигуры и смотрятся не современно. Лучше выбрать модель Мом или бермуды" — добавила Евгения.

Какие шорты носить летом 2022:

  • Костюмные шорты
Какие шорты носить летом 2022
  • Базовые повседненые
Какие шорты носить летом 2022
  • Шорты из денима
Какие шорты носить летом 2022
Какие шорты носить летом 2022
  • Бермуды
Какие шорты носить летом 2022
Какие шорты носить летом 2022
  • Льняные шорты
Какие шорты носить летом 2022
  • Спортивные шорты
Какие шорты носить летом 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал о горячих тенденция лета-2022 касательно обуви. В моде уйма фасонов и моделей – от трендовых дутых шлепанец до элегантных босоножек с тонкими ремешками.

А также мы писали, как выбрать ткань летом, чтобы в одежде было комфортно и не слишком жарко. По словам стилиста, есть несколько важных нюансов.

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#Мода #Шорты