Стилист назвала основную ошибку, которую совершают все модницы при выборе шорт
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Шорты — обязательная вещь для жаркого лета.
Шорты — это очень нужная вещь в гардеробе каждой модницы, особенно летнем, ведь они намного комфортнее чем, например, юбки. В этом сезоне в тренде множество моделей: от ультракоротких шортов до бермудов, главное знать, какие лучше выбирать, и какие ошибки не стоит совершать.
Стилист Евгения Хает в своем модном блоге в Инстаграм рассказала и показала подборку стильных шорт на лето. Они подойдут как для похода в офис, на прогулку, так и для спортивных образов. Также она отметила и главную ошибку, которую часто совершают многие девушки — шорты не должны быть в обтяжку.
"Шорты не должны быть в обтяг и смотреться как велосипедки. В этом основная ошибка, которую часто вижу на девушках. Шорты в обтяг акцентируют внимание на всех нюансах фигуры и смотрятся не современно. Лучше выбрать модель Мом или бермуды" — добавила Евгения.
Какие шорты носить летом 2022:
- Костюмные шорты
- Базовые повседненые
- Шорты из денима
- Бермуды
- Льняные шорты
- Спортивные шорты
Ранее "Телеграф" рассказывал о горячих тенденция лета-2022 касательно обуви. В моде уйма фасонов и моделей – от трендовых дутых шлепанец до элегантных босоножек с тонкими ремешками.
А также мы писали, как выбрать ткань летом, чтобы в одежде было комфортно и не слишком жарко. По словам стилиста, есть несколько важных нюансов.