Рыбацкие сандалии, мюли и не только: какая обувь в моде летом-2022 (фото)
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Летом можно щеголять в обуви как на платформе, так и на каблуке
Обувь – важнейшая часть любого лука, которая может как завершить его и подчеркнуть стиль, так и испортить и выдать отсутствие вкуса. Выбор летней обуви, как обычно, весьма разнообразен: от практичных сандалий до изысканных босоножек. Сориентироваться в актуальных моделях можно очень просто, зная несколько трендов этого сезона.
О том, какая обувь в тренде летом 2022 года, пишет стилист под ником watchingukraine в Instagram. По ее словам, есть по меньшей мере пять актуальных тенденций, на которые стоит обратит внимание при выборе обуви на лето.
Так, одна из актуальных позиций — рыбацкие сандалии. Они могут быть более лаконичными и делать упор на удобство. Некоторые же выполнены из оригинальных материалов, потому станут изюминкой образа.
Яркие открытые мюли – прекрасный вариант для летних луков. Особенно подойдут под женственные и нежные наряды. Когда, как не летом, щеголять в яркой обуви!
Если же вы сторонник более сдержанной обуви, на которой нет лишнего декора и деталей, то вам приглянутся минималистические босоножки с ремешком. Они тоже в моде в этом сезоне.
На пике популярности в этом году платформа. Обувать гламурные босоножки с эффектным подъемом или более универсальные модели – дело вкуса.
Один из необычных трендов лета-2022 касательно обуви – гладиаторы, подобные на обувь, которую когда-то носили древнеримские бойцы. Благодаря завязкам такой вариант подчеркнет изящность щиколоток.
Ранее "Телеграф" писал, какие шорты в моде этим летом. Есть как минимум шесть трендовых моделей, которые стоит примерить каждой моднице.
А также мы рассказали, какие фасоны брюк в моде летом-2022. Стилисты советуют обратить внимание на свободный и прямой крой или же палаццо.