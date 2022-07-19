Топ-5 врагов стиля: антитренды, которые испортят любой образ (фото)

Если хотите выглядеть стильно, избегайте этих ошибок в образах

Даже продуманный образ с учетом всех горячих трендов лета-2022 может испортить один момент, будь то вещь-антитренд или неуместная деталь. Ваш лук не будет выглядеть устаревшим и подчеркнет наличие вкуса, если знать самые распространенные ошибки при выборе одежды и аксессуаров и не допускать их.

Как пишет стилист Яна Платонова в Instagram, есть определенные маркеры, по которым можно распознать вещи, далекие от стиля или которые просто являются откровенной безвкусицей. Есть по меньшей мере 5 позиций – так называемых врагов стиля. Не покупайте вещи-антитренды и шлифуйте свой гардероб.

Одно из модных табу – колготки и чулки бежевого, или как еще многие говорят, телесного цвета. Они слишком заметны, еще более ужасно, когда колготки блестят. Стилист советует выбирать оттенки, максимально схожие с вашим цветом кожи, и не плотнее 20 den.

Колготки не должны быть заметны

Резинки по низу изделия – простая деталь, которая сделает вещь безвкусной. Чаще всего этот неуместный прием можно встретить на блузах или свитшотах.

Убавит градус стиля

Еще одна подобная ошибка – фиксаторы на рубашках и жакетах. По словам стилиста, эта деталь свидетельствует об неактуальности фасона.

Портит любую одежду

"Быть, а не казаться, вот что никогда не выйдет из моды": говорится в публикации. Так стилист намекает на то, что не стоит носить фейки, к примеру сумки-подделки, а лучше выбирать актуальные модели в доступных ценовых категориях.

Не гонитесь за подделками

Антитренд да и просто безвкусцица – спортивные костюмы с щедрым декором. Такой наряд изуродует даже самую красивую фигуру.

Такое лучше не покупать

Ранее "Телеграф" писал, какие шорты в моде этим летом. Есть как минимум шесть трендовых моделей, которые стоит примерить каждой моднице.