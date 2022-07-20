С высокими разрезами и кружевом: стилист назвала главные тренды юбок этого лета (фото)

Актуальные фасоны юбок, которыми непременно захочется разнообразить свой летний образ

Кажется, о платьях было уже сказано достаточно много, пора перейти к не менее женственному и не менее любимому предмету гардероба — юбкам.

Выбор сейчас более чем огромный, актуальны разные длины, разные фасоны, цвета и принты, особенно актуальны женственные детали: рюши, воланы, оборки, кружево, бахрома, разрезы и вырезы. В любом случае, каждая сможет найти модель на свой вкус, отмечает стилист SAMAL SAN.

Модный блогер назвала 9 трендов юбок, которые могут дополнить ваш гардероб этим летом.

Ассиметричные юбки с плиссировкой

Юбки со сборками

Мини-юбки

Ажурная вязка

Юбки с бахромой

Высокие разрезы

Многоярусные юбки

Юбки макси

Кружево

Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, какие юбки стоит убрать из своего гардероба уже сейчас.