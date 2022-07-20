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С высокими разрезами и кружевом: стилист назвала главные тренды юбок этого лета (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тренды юбок на лето-2022
Тренды юбок на лето-2022

Актуальные фасоны юбок, которыми непременно захочется разнообразить свой летний образ

Кажется, о платьях было уже сказано достаточно много, пора перейти к не менее женственному и не менее любимому предмету гардероба — юбкам.

Выбор сейчас более чем огромный, актуальны разные длины, разные фасоны, цвета и принты, особенно актуальны женственные детали: рюши, воланы, оборки, кружево, бахрома, разрезы и вырезы. В любом случае, каждая сможет найти модель на свой вкус, отмечает стилист SAMAL SAN.

Модный блогер назвала 9 трендов юбок, которые могут дополнить ваш гардероб этим летом.

Ассиметричные юбки с плиссировкой

Ассиметричные юбки с плиссировкой

Юбки со сборками

Юбки со сборками

Мини-юбки

Мини юбки

Ажурная вязка

Ажурная вязка юбки

Юбки с бахромой

Юбки с бахромой

Высокие разрезы

Высокие разрезы юбки

Многоярусные юбки

Многоярусные юбки

Юбки макси

Юбки макси

Кружево

Кружево юбки

Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, какие юбки стоит убрать из своего гардероба уже сейчас.

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#Мода #Юбки #Тренды #Мода 2022