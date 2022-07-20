С высокими разрезами и кружевом: стилист назвала главные тренды юбок этого лета (фото)
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Актуальные фасоны юбок, которыми непременно захочется разнообразить свой летний образ
Кажется, о платьях было уже сказано достаточно много, пора перейти к не менее женственному и не менее любимому предмету гардероба — юбкам.
Выбор сейчас более чем огромный, актуальны разные длины, разные фасоны, цвета и принты, особенно актуальны женственные детали: рюши, воланы, оборки, кружево, бахрома, разрезы и вырезы. В любом случае, каждая сможет найти модель на свой вкус, отмечает стилист SAMAL SAN.
Модный блогер назвала 9 трендов юбок, которые могут дополнить ваш гардероб этим летом.
Ассиметричные юбки с плиссировкой
Юбки со сборками
Мини-юбки
Ажурная вязка
Юбки с бахромой
Высокие разрезы
Многоярусные юбки
Юбки макси
Кружево
Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, какие юбки стоит убрать из своего гардероба уже сейчас.