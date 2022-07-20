Мастхэвы-2022: добавьте эти вещи в свой гардероб, чтобы выглядеть стильно этим летом (фото)

Эти вещи должны быть в гардеробе у каждой модницы

Летний сезон 2022 года принес с собой ряд стильных тенденций и возродил некоторые стили прошлых лет.

Так как тренды появляются и исчезают, какие-то из них могут и задержаться в гардеробе и на подиумах. Стилист Екатерина рассказала о летних мастхэвах, из которых можно составить стильную городскую капсулу.

Из чего составить летнюю городскую капсулу в 2022-м

Хлопковая рубашка голубого цвета. Средней плотности, достаточно свободная, но не гипероверсайз, с длинным рукавом.

Структурированный, средней плотности и правильной посадки жакет.

Светлые (голубые/молочные) прямые полной длины или укороченные джинсы завышенной посадки.

Платье-рубашка длиной ниже колена прямого или приталенного силуэта.

Базовые футболки, в меру свободные, достаточно плотные в белом/бежевом/черном оттенке футболки со свободным рукавом, заканчивающимся не выше середины расстояния между плечом и локтем.

Юбка в бельевом стиле длиной ниже колена.

Кожаный ремень средней ширины с лаконичной пряжкой.

Обувь-слингбэк с острым мысом и кеды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи уже давно устарели и чем заменить антитренды-2022.