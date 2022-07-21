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Антитренды 2022: устаревшие образы, которые ни в коем случае нельзя надевать (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Антитренды 2022: устаревшие образы, которые ни в коем случае нельзя надевать (фото)

Если хотите выглядеть стильно, этих ошибок стоит избегать.

Даже самый стильный и продуманный образ с учетом всех модных трендов этого лета можно очень просто и легко испортить, неправильно сочетав все детали. Не стоит забывать, что вещи, которые были трендами год назад, не всегда остаются актуальными в новом сезоне.

Чтобы не выглядеть устарело и неактуально, стилист Мария Шеди в своем модном блоге в Инстаграм поделилась "шпаргалкой" по стилю, которая пригодится каждой моднице. Чтобы было понятнее, она показала сразу два варианта — "правильный" и "неправильный", чтобы на контрасте можно было заметить все ошибки.

Как собрать трендовый образ на лето: основные рекомендации

  • Лёгкая небрежность — приветствуется;
  • Следите за длиной и фасоном шорт: средняя или высокая посадка, умеренная длина;
  • Не бойтесь многословности: топ + рубашка или куртка;
  • Обувь — имеет значение. Не все тренды стоит брать во внимание, но закрытые босоножки смотрятся нестандартно и добавляют свой шарм в образ;
  • При выборе образа в офис отдайте предпочтение пиджаку, а не жакету;
  • Не душите себя рубашкой: застегивайте ее не на все пуговицы.

Стильный летние образы: как нужно и как нет

Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето
Как собрать трендовый образ на лето

Ранее "Телеграф" писал, какие шорты в моде этим летом. Есть как минимум шесть трендовых моделей, которые стоит примерить каждой моднице.

Теги:
#Мода #Стиль