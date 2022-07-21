Антитренды 2022: устаревшие образы, которые ни в коем случае нельзя надевать (фото)

Если хотите выглядеть стильно, этих ошибок стоит избегать.

Даже самый стильный и продуманный образ с учетом всех модных трендов этого лета можно очень просто и легко испортить, неправильно сочетав все детали. Не стоит забывать, что вещи, которые были трендами год назад, не всегда остаются актуальными в новом сезоне.

Чтобы не выглядеть устарело и неактуально, стилист Мария Шеди в своем модном блоге в Инстаграм поделилась "шпаргалкой" по стилю, которая пригодится каждой моднице. Чтобы было понятнее, она показала сразу два варианта — "правильный" и "неправильный", чтобы на контрасте можно было заметить все ошибки.

Как собрать трендовый образ на лето: основные рекомендации

Лёгкая небрежность — приветствуется;

Следите за длиной и фасоном шорт: средняя или высокая посадка, умеренная длина;

Не бойтесь многословности: топ + рубашка или куртка;

Обувь — имеет значение. Не все тренды стоит брать во внимание, но закрытые босоножки смотрятся нестандартно и добавляют свой шарм в образ;

При выборе образа в офис отдайте предпочтение пиджаку, а не жакету;

Не душите себя рубашкой: застегивайте ее не на все пуговицы.

Стильный летние образы: как нужно и как нет

Ранее "Телеграф" писал, какие шорты в моде этим летом. Есть как минимум шесть трендовых моделей, которые стоит примерить каждой моднице.