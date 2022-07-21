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Гиперобъемные и цветные: стилист рассказала о плащах, которые будут в тренде осенью (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модные женские плащи на осень 2022 года Новость обновлена 21 июля 2022, 12:20
Модные женские плащи на осень 2022 года

В моде также классические варианты и деконструктивизм

Мировые дизайнеры начали диктовать моду на осень 2022 года. Они вовсю закидают нас трендами, которые будут актуальны в холодные поры года.

Стилист Ольга (@stilnodostupno) рассказала, на что стоит делать акцент при выборе осеннего плаща уже сейчас.

Какие плащи будут в моде осенью-2022

  • Современные классические варианты
классические плащи
  • Деконструктивизм
модные плащи
  • Гиперобъемные плащи
Гиперобъемные плащи
  • Кожаные и цветные плащи
Кожаные и цветные плащи
  • Плащи с принтами
Плащи с принтами

Если говорить за принт, который отображен на последней картинке, то стоит отметить, что такой плащ с рисунком голубиного помета можно купить за 2-3 тысячи долларов. Этот "креатив" был представлен в новой коллекции модного дома Balenciaga. Напомним, что в мае Balenciaga выпустил не менее оригинальные кроссовки, которые выглядят так, как будто их кто-то пожевал и выплюнул.

Теги:
#Мода #Тренды #Плащи #Мода 2022