Гиперобъемные и цветные: стилист рассказала о плащах, которые будут в тренде осенью (фото)

В моде также классические варианты и деконструктивизм

Мировые дизайнеры начали диктовать моду на осень 2022 года. Они вовсю закидают нас трендами, которые будут актуальны в холодные поры года.

Стилист Ольга (@stilnodostupno) рассказала, на что стоит делать акцент при выборе осеннего плаща уже сейчас.

Какие плащи будут в моде осенью-2022

Современные классические варианты

Деконструктивизм

Гиперобъемные плащи

Кожаные и цветные плащи

Плащи с принтами

Если говорить за принт, который отображен на последней картинке, то стоит отметить, что такой плащ с рисунком голубиного помета можно купить за 2-3 тысячи долларов. Этот "креатив" был представлен в новой коллекции модного дома Balenciaga. Напомним, что в мае Balenciaga выпустил не менее оригинальные кроссовки, которые выглядят так, как будто их кто-то пожевал и выплюнул.