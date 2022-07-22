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Маникюр, который всегда выглядит богато: подборка стильных вариантов (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Маникюр, который всегда выглядит богато: подборка стильных вариантов (фото)

Эти дизайны актуальны в любом сезоне.

Ухоженные женские руки всегда привлекают к себе внимание, особенно, если их украшает аккуратный и стильный маникюр. В основном летом девушки выбирают дизайн для своих ноготков как можно ярче и привлекательнее, однако не все дамы могут себе это позволить: часто нельзя из-за работы и делового дресс-кода.

Как альтернативу мы предлагаем вам ознакомиться с трендовыми дизайнами маникюра, которые всегда актуальны, и более того они всегда выглядят дорого и богато. Эти варианты подходят как для рабочих будней, для вечерних мероприятий, так и просто на каждый день.

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Благородный красный — один из самых классических и универсальных цветов. Слишком кричащие и яркие оттенки лучше не использовать, ведь они дешевят образ, а вот темно-красный оттенок — всегда смотрится "дорого".

Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато

Шоколадный или коричневый – желательно использовать чистые, без зеленого и желтого отлива оттенки для однотонного покрытия или ненавязчивого нейл-арта.

Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато

Маникюр без маникюра — что может быть красивее, чем аккуратные ухоженные ногти, покрытые прозрачным или нюдовым лаком.

Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато

Мягкий синий — элегантная альтернатива черному лаку. Лучше всего выбирать оттенки с серым подтоном, а от кричащего ультрамарина и голубого лучше отказаться.

Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато
Маникюр, который всегда выглядит богато

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#Мода #Маникюр