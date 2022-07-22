Маникюр, который всегда выглядит богато: подборка стильных вариантов (фото)

Эти дизайны актуальны в любом сезоне.

Ухоженные женские руки всегда привлекают к себе внимание, особенно, если их украшает аккуратный и стильный маникюр. В основном летом девушки выбирают дизайн для своих ноготков как можно ярче и привлекательнее, однако не все дамы могут себе это позволить: часто нельзя из-за работы и делового дресс-кода.

Как альтернативу мы предлагаем вам ознакомиться с трендовыми дизайнами маникюра, которые всегда актуальны, и более того они всегда выглядят дорого и богато. Эти варианты подходят как для рабочих будней, для вечерних мероприятий, так и просто на каждый день.

"Дорогой" маникюр 2022: идеи дизайна ногтей

Благородный красный — один из самых классических и универсальных цветов. Слишком кричащие и яркие оттенки лучше не использовать, ведь они дешевят образ, а вот темно-красный оттенок — всегда смотрится "дорого".

Шоколадный или коричневый – желательно использовать чистые, без зеленого и желтого отлива оттенки для однотонного покрытия или ненавязчивого нейл-арта.

Маникюр без маникюра — что может быть красивее, чем аккуратные ухоженные ногти, покрытые прозрачным или нюдовым лаком.

Мягкий синий — элегантная альтернатива черному лаку. Лучше всего выбирать оттенки с серым подтоном, а от кричащего ультрамарина и голубого лучше отказаться.

Ранее "Телеграф" писал, какие шорты в моде этим летом. Есть как минимум шесть трендовых моделей, которые стоит примерить каждой моднице.