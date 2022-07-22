Не будьте заурядной: как оживить повседневные летние образы с помощью аксессуаров (фото)

Летом аксессуары становятся просто необходимы для повседневного образа

Очень важны для завершения любого образа — аксессуары, в частности стильные украшения и головные уборы. Но именно летом они становятся просто необходимы. Почему?

Как отмечает стилист Татьяна Белявина, летом особо не поиграешь с многослойностью, трудно сделать контраст фактур. И вот тогда аксессуары начинают играть роль еще одного слоя.

"Например, возьмем самый простой комплект из шорт и футболки. Если взять не самые актуальные обувь и сумку, да даже, просто лаконичные кроссовки, а украшения и другое не использовать совсем, то получится очень заурядный вариант для смены вещей в гигиенических целях", — рассказала стилист.

Возьмем сумку

Летом можно использовать яркие сумки из текстиля, они сейчас очень актуальны. Так можно добавить в комплект и цвет, и даже принт. А можно сумки из соломки, тогда получиться контраст фактур.

Возьмем обувь

Конечно, если использовать балетки с круглым носом, то будет весьма заурядный вид. Если выбрать современные сандалии, то результат будет лучше.

Добавим браслеты

Браслеты — самый простой способ усложнить комплект летом, так как не обязательно выбирать варианты из драг металлов, можно из кожи и бусин. Главное не выбирать только из бусин и а-ля природных камней, потому что легко приобрести устаревший вариант.

Добавим украшения на шею

Здесь можно подойти творчески. Взять и набор цепочек с разными кулонами и добавить платок-ленту. Можно просто современно использовать платки.

Добавим головной убор

Конечно, соломенная шляпа хороший вариант, но в ветреную погоду очень сложно с ней совладать. Поэтому берем тот же платок и завязываем, как бандану, либо можно использовать панаму.

Смотрим, как преобразился наш комплект для смены вещей в гигиенических целях, когда мы к нему добавили слой из аксессуаров. Главное, что летние аксессуары не стоят дорого, а преображают мощно.

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