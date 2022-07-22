Что точно не нужно покупать этим летом: главные антитренды сезона (фото)

Давайте пробежимся по главным антитрендам летнего сезона

Модные антитренды — это все вещи, которые были очень стильными на протяжении нескольких последних сезонов. Однако это не значит, что сейчас вы не можете их доносить, если они уже в вашем гардеробе.

Модный блогер Ольга Миллер представила некий "оберег" от будущих нежелательных покупок, ибо покупать вещи, представленные ниже на фото, уж точно уже не надо.

Сумки в стиле Jacquemus

Все помнят этих малюток, которых успели выгулять все стритстайлеры мира. Они были настолько популярны, что их имитацию выпустили большинство брендов масс/медиа и премиум маркета. Можно ли доносить их сейчас? Вполне. Повысят ли они ваш градус стиля? Определенно нет.

Отложные воротнички

Очень акцентный элемент, который на редкость долго продержался в списке горячих трендов. Причем мы успели относить как его романтичные вариации в стиле XVIII века, так и удлиненные, треугольной формы в стиле 70-х Вердикт один: донашиваем, если есть, и прощально машем им рукой.

Очень крупные цепи

Здесь есть нюанс: мы расстаёмся только с суперакцентными цепями с крупными звеньями, которые порой являлись "стержнем", вокруг которого выстраивался весь образ. Их более изящные тонкие "сестры" все ещё в тренде и уходить не планируют, как и сочетание нескольких таких в одном образе.

Шнурки поверх штанин

Тренд касается только стилизации, потому что для его воплощения достаточно иметь широкие джинсы/брюки и босоножки со шнуровкой.

Ранее "Телеграф" писал, как оживить летний образ с помощью стильных аксессуаров и обуви. Также ранее стилист рассказала, какие плащи будут в моде осенью 2022 года.