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Бахрома, цепи и низкая посадка: какие вещи будут актуальными осенью 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кожаные вещи - тренд осени 2022
Кожаные вещи - тренд осени 2022

Осенняя "подсказка", которая поможет подготовиться к новому сезону.

Несмотря на то, что лето в самом разгаре, и магазины забиты трендовыми платьями и юбками-мини, не лишним будет уже и подумать о следующем сезоне — холодной осени.

Стилист Рита Степанченко в своем модном блоге в Инстаграм поделилась модной шпаргалкой уже на осень 2022, чтобы у модниц было больше времени, чтобы ознакомиться со всеми трендами нового сезона, и определиться, а то и начать покупать своих "фаворитов". То есть пополнять свой осенний гардероб новыми и стильными вещами.

Какие вещи будут актуальны осенью 2022⁣⁣⠀

  • Полупрозрачные материалы и видимая нагота. ⠀
  • Стиль доминатрикс — кожаные корсеты, кожа, total black, лак, винил и кэтсьюты.⁣⁣⠀
  • Юбка мини остается и на холодный сезон. Лучше выбирать модели из твида, кожи и плотной шерсти, которые держат форму.⁣⁣⠀
  • Актуальные оттенки: красный, розовый, лиловый, шоколадный.
Какие вещи будут актуальны осенью 2022⁣⁣⠀
Какие вещи будут актуальны осенью 2022⁣⁣⠀
Какие вещи будут актуальны осенью 2022⁣⁣⠀
  • Корсеты. ⁣⁣⠀
Какие вещи будут актуальны осенью 2022⁣⁣⠀
  • Кожа — все кожаные изделия(от тренчей до шорт) будут актуальны.⁣⁣⠀
Какие вещи будут актуальны осенью 2022⁣⁣⠀
  • Бахрома, цепи, низкая посадка, майки, стиль 90х и 2000х.
  • Вырезы и разрезы.
Какие вещи будут актуальны осенью 2022⁣⁣⠀

Ранее "Телеграф" показывал, какие тренды лета 2022 года считаются неоднозначными.

Теги:
#Мода #Стиль #Осень