Бахрома, цепи и низкая посадка: какие вещи будут актуальными осенью 2022 (фото)

Осенняя "подсказка", которая поможет подготовиться к новому сезону.

Несмотря на то, что лето в самом разгаре, и магазины забиты трендовыми платьями и юбками-мини, не лишним будет уже и подумать о следующем сезоне — холодной осени.

Стилист Рита Степанченко в своем модном блоге в Инстаграм поделилась модной шпаргалкой уже на осень 2022, чтобы у модниц было больше времени, чтобы ознакомиться со всеми трендами нового сезона, и определиться, а то и начать покупать своих "фаворитов". То есть пополнять свой осенний гардероб новыми и стильными вещами.

Какие вещи будут актуальны осенью 2022⁣⁣⠀

Полупрозрачные материалы и видимая нагота. ⠀

Стиль доминатрикс — кожаные корсеты, кожа, total black, лак, винил и кэтсьюты.⁣⁣⠀

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Юбка мини остается и на холодный сезон. Лучше выбирать модели из твида, кожи и плотной шерсти, которые держат форму.⁣⁣⠀

Актуальные оттенки: красный, розовый, лиловый, шоколадный.

Корсеты. ⁣⁣⠀

Кожа — все кожаные изделия(от тренчей до шорт) будут актуальны.⁣⁣⠀

Бахрома, цепи, низкая посадка, майки, стиль 90х и 2000х.

Вырезы и разрезы.

Ранее "Телеграф" показывал, какие тренды лета 2022 года считаются неоднозначными.