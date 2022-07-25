Бахрома, цепи и низкая посадка: какие вещи будут актуальными осенью 2022 (фото)
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Осенняя "подсказка", которая поможет подготовиться к новому сезону.
Несмотря на то, что лето в самом разгаре, и магазины забиты трендовыми платьями и юбками-мини, не лишним будет уже и подумать о следующем сезоне — холодной осени.
Стилист Рита Степанченко в своем модном блоге в Инстаграм поделилась модной шпаргалкой уже на осень 2022, чтобы у модниц было больше времени, чтобы ознакомиться со всеми трендами нового сезона, и определиться, а то и начать покупать своих "фаворитов". То есть пополнять свой осенний гардероб новыми и стильными вещами.
Какие вещи будут актуальны осенью 2022⠀
- Полупрозрачные материалы и видимая нагота. ⠀
- Стиль доминатрикс — кожаные корсеты, кожа, total black, лак, винил и кэтсьюты.⠀
- Юбка мини остается и на холодный сезон. Лучше выбирать модели из твида, кожи и плотной шерсти, которые держат форму.⠀
- Актуальные оттенки: красный, розовый, лиловый, шоколадный.
- Корсеты. ⠀
- Кожа — все кожаные изделия(от тренчей до шорт) будут актуальны.⠀
- Бахрома, цепи, низкая посадка, майки, стиль 90х и 2000х.
- Вырезы и разрезы.
Ранее "Телеграф" показывал, какие тренды лета 2022 года считаются неоднозначными.