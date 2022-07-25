С вырезами или в клеточку? 6 роскошных вариантов летних платьев, которые сделают из вас принцессу (фото)

Платья — это самая удобная вещь в летнем гардеробе

Легких платьев в летнем гардеробе должно быть много! Надела и побежала. Все обдувается, можно выбрать вариант свободнее, чтобы совсем его не ощущать.

Стилист Татьяна Белявина составила подборку платьев — будет на что ориентироваться, когда будете выбирать себе очередной экземпляр. Эксперт напоминает, что стоит иметь перед глазами современные варианты, чтобы не выбрать то, что уже лет десять выбирать не стоит, но оно упорно продается в магазинах.

Для этого внимательно смотрите на:

силуэты

длину

вырезы

силуэт юбки

Топ-6 вариантов летних платьев

Однотонные льняные платья

Платья с драпировкой

Платья с вырезами

Платья в клетку

Платья — кроше

Трикотажные платья

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья больше не актуальны летом 2022 года.