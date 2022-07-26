Больше никогда так не делайте: антитренды макияжа в 2022 году (фото)
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В 2022-м году в тренде натуральность.
Не стоит забывать, что мода не стоит на месте, и каждый сезон тренды меняются. Чтобы не выглядеть глупо и некрасиво, важно знать от каких укладок необходимо отказаться уже сейчас, а также не нужно забывать и о стильном макияже.
Стилист nusha_kudri на своей странице в Инстаграм рассказала и показала, какие тренды в макияже 2022 ушли в прошлое. Эти варианты уже давно не модные.
Антитренды в макияже 2022
- Наращенные ресницы "3D эффект", "Голливуд" — такие варианты выглядят очень неестественно. Если уже и наращивать, то лучше выбирать классику. А вообще в моде натуральность.
- Хайлайтер, который бросается в глаза издалека — такой макияж образует "зеркало" на коже, что смотрится очень некрасиво.
- Графичные брови — никаких четких границ, угловатых и широких моделей. В моде — естественность и мягкие, воздушные, с виду не тронутые брови. Главное, чтобы они были ухоженными и с правильной формой.
- Контуринг — лучше выбрать легкий и естественный бронзатор, который должен быть мягким и незаметным.
- Простота на глазах — лучше выбрать легкие и простые техники, без резких градиентов и графики. Никакого инстамейкапа с яркими цветами, и плотным тоном.
Напомним, что в моде сейчас делается акцент на коротких стрижках. Ранее "Телеграф" писал, какие женских стрижки наиболее актуальны летом 2022 года.