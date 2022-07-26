Сети, бахрома, кроше: стилист назвала тренды юбок, которые будут актуальны осенью (фото)

Названы девять трендов предстоящей осени в категории "юбки"

Юбки — это самый востребованный элемент женского гардероба. Какой бы модный образ не создавала представительница прекрасного пола, юбка прекрасно вписывается в любой стиль и подходит для любой фигуры.

Стилист и модный блогер Екатерина назвала главные тренды юбок, которые будут актуальны этой осенью. В основном речь о фактурах и деталях. По длине и силуэтам стоит выбирать то, что подходит вашей фигуре и вписывается в общий образ. Мини, макси, миди, прямые, зауженные, А-силуэт — в общем что угодно.

Теннисная юбка

Жатые элементы

Комплект

Накладные карманы (карго)

Отворот на поясе

Сети, бахрома, кроше

Блеск

Деним

Вырезы на поясе

Ранее "Телеграф" рассказал, какую одежду выбрать в жару, чтобы было и удобно, и стильно.