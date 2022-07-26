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Сети, бахрома, кроше: стилист назвала тренды юбок, которые будут актуальны осенью (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие юбки будут в моде осенью 2022 года Новость обновлена 26 июля 2022, 15:56
Какие юбки будут в моде осенью 2022 года

Названы девять трендов предстоящей осени в категории "юбки"

Юбки — это самый востребованный элемент женского гардероба. Какой бы модный образ не создавала представительница прекрасного пола, юбка прекрасно вписывается в любой стиль и подходит для любой фигуры.

Стилист и модный блогер Екатерина назвала главные тренды юбок, которые будут актуальны этой осенью. В основном речь о фактурах и деталях. По длине и силуэтам стоит выбирать то, что подходит вашей фигуре и вписывается в общий образ. Мини, макси, миди, прямые, зауженные, А-силуэт — в общем что угодно.

Теннисная юбка

Теннисная юбка

Жатые элементы

Жатые элементы юбка

Комплект

Комплект юбка

Накладные карманы (карго)

Накладные карманы карго юбка

Отворот на поясе

Отворот на поясе юбка

Сети, бахрома, кроше

Сети, бахрома, кроше юбка

Блеск

Блеск юбка

Деним

Деним юбка

Вырезы на поясе

Вырезы на поясе юбка

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Теги:
#Мода #Юбки #Тренды #Мода 2022