Сети, бахрома, кроше: стилист назвала тренды юбок, которые будут актуальны осенью (фото)
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Названы девять трендов предстоящей осени в категории "юбки"
Юбки — это самый востребованный элемент женского гардероба. Какой бы модный образ не создавала представительница прекрасного пола, юбка прекрасно вписывается в любой стиль и подходит для любой фигуры.
Стилист и модный блогер Екатерина назвала главные тренды юбок, которые будут актуальны этой осенью. В основном речь о фактурах и деталях. По длине и силуэтам стоит выбирать то, что подходит вашей фигуре и вписывается в общий образ. Мини, макси, миди, прямые, зауженные, А-силуэт — в общем что угодно.
Теннисная юбка
Жатые элементы
Комплект
Накладные карманы (карго)
Отворот на поясе
Сети, бахрома, кроше
Блеск
Деним
Вырезы на поясе
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