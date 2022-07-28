Сумок много не бывает: стильные варианты на каждый день, которые освежат любой летний образ (фото)
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Стилист назвала актуальные модели этого лета
Фаворитом среди множества аксессуаров во все времена была и остается женская сумочка. Хорошо, когда сумка универсальна — есть такие модели, которые подходят под любой образ, особенно этим летом.
Персональный стилист Майа Кривобокова рассказала, что при выборе сумки всегда стоит учитывать образ жизни; то, сколько вещей носим с собой; основные цвета и оттенки гардероба.
Актуальные женские сумки на лето-2022
Кросс-боди
Самая универсальная. Размер может быть любой, главное, чтобы она держала форму.
Сумка шоппер
Для многих самый оптимальный вариант. Поместится все и даже больше. Может быть мягкой и жесткой формы.
Сумка для офиса
Жесткой, как правило, квадратной или прямоугольной формы, вмещающая в себя документы.
Рюкзак
Без лишнего декора, лаконичный дизайн, размер исходя из предпочтений.
Мини-сумка
Прекрасный выбор для тех, кому сумка нужна как украшение, а не для функционала.
Акцентная сумка
Такие сумки повышают градус стиля и придают образу шарм.
Трендовая сумка
Для самых продвинутых модниц. Сумка скажет о вас за вас.
Напомним, что в новом сезоне на пике популярности находятся вязаные и соломенные сумки. Такой аксессуар легко комбинируется с большей частью летнего гардероба.