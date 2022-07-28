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Сумок много не бывает: стильные варианты на каждый день, которые освежат любой летний образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие женские сумки в моде 2022 года Новость обновлена 28 июля 2022, 12:30
Какие женские сумки в моде 2022 года

Стилист назвала актуальные модели этого лета

Фаворитом среди множества аксессуаров во все времена была и остается женская сумочка. Хорошо, когда сумка универсальна — есть такие модели, которые подходят под любой образ, особенно этим летом.

Персональный стилист Майа Кривобокова рассказала, что при выборе сумки всегда стоит учитывать образ жизни; то, сколько вещей носим с собой; основные цвета и оттенки гардероба.

Актуальные женские сумки на лето-2022

Кросс-боди

Самая универсальная. Размер может быть любой, главное, чтобы она держала форму.

Кросс-боди

Сумка шоппер

Для многих самый оптимальный вариант. Поместится все и даже больше. Может быть мягкой и жесткой формы.

Сумка шоппер

Сумка для офиса

Жесткой, как правило, квадратной или прямоугольной формы, вмещающая в себя документы.

Сумка для офиса

Рюкзак

Без лишнего декора, лаконичный дизайн, размер исходя из предпочтений.

Рюкзак

Мини-сумка

Прекрасный выбор для тех, кому сумка нужна как украшение, а не для функционала.

Мини-сумка

Акцентная сумка

Такие сумки повышают градус стиля и придают образу шарм.

Акцентная сумка

Трендовая сумка

Для самых продвинутых модниц. Сумка скажет о вас за вас.

Трендовая сумка

Напомним, что в новом сезоне на пике популярности находятся вязаные и соломенные сумки. Такой аксессуар легко комбинируется с большей частью летнего гардероба.

Теги:
#Мода #Сумки #Тренды #Мода 2022