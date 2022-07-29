Вы не будете выглядеть стильно, если продолжите использовать в образах эти устаревшие тренды (фото)

Названы устаревшие тренды, которые уверенно теряют актуальность в этом году

Это не значит, что мы это больше не носим. Это лишь повод "законно" не носить то, что не соответствует внутреннему ощущению. Если что-то из списка антитрендов нового сезона отражает ваше внутреннее, а не только дань моде — пожалуйста!

Как подчеркивает персональный стилист Майя Кривобокова, супер-трендом, который всему миру скажет какая вы модница, эти вещи больше не являются. Просто вещь, как и многое из того, что ярко засияло, так же быстро угасло.

Главные антитренды-2022

Зеленый цвет и его оттенки

Сумка с массивной цепью

Шорты клеш

Обувь с цепью

Велосипедки

Трикотажный костюм

Джинсы слоучи

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