Вы не будете выглядеть стильно, если продолжите использовать в образах эти устаревшие тренды (фото)
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Названы устаревшие тренды, которые уверенно теряют актуальность в этом году
Это не значит, что мы это больше не носим. Это лишь повод "законно" не носить то, что не соответствует внутреннему ощущению. Если что-то из списка антитрендов нового сезона отражает ваше внутреннее, а не только дань моде — пожалуйста!
Как подчеркивает персональный стилист Майя Кривобокова, супер-трендом, который всему миру скажет какая вы модница, эти вещи больше не являются. Просто вещь, как и многое из того, что ярко засияло, так же быстро угасло.
Главные антитренды-2022
Зеленый цвет и его оттенки
Сумка с массивной цепью
Шорты клеш
Обувь с цепью
Велосипедки
Трикотажный костюм
Джинсы слоучи
Ранее "Телеграф" писал, от каких укладок необходимо отказаться уже сейчас, чтобы не выглядеть глупо и некрасиво.