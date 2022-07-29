Топ-9 незаменимых вещей для отпуска: они подойдут для любого случая (фото)

Эти вещи точно не будут лишними

Часто бывает так, что берешь с собой целый чемодан одежды, а в итоге не надеваешь даже половины. Чтобы избежать такой ситуации, нужно заранее продумать свой отпускной летний гардероб, а лучше составить капсулу, взяв минимум вещей, убрав все ненужное, при этом имея большое количество разных сочетаний.

Стилист и модный блогер SAMAL SAN собрала 9 позиций, которые точно не будут лишними.

Купальники

Желательно, как минимум, два — так и загар равномернее ляжет, и покрасоваться на берегу моря выпадет лишняя возможность.

Велосипедки + топ

Такой комфортный костюм подойдет для активного отдыха и удобен тем, что с ним можно составить массу образов как с полным комплектом, добавив поверх свободную рубашку и сандалии, так и используя верх и низ по отдельности.

Рубашка

Льняная или хлопковая свободная рубашка — вещь номер один среди вещей в поездку. Ее можно накинуть поверх купальника на пляж, она будет служить и вторым слоем в городских образах, и самостоятельным верхом в сочетании с шортами/бермудами/юбками.

Футболки и топы

Пара футболок и топов разного фасона и цвета, которые будут сочетаться с остальными вещами по стилю и расцветке.

Теплый верх

Жакет, свитшот или кардиган с длинными рукавами для прохладной погоды, особенно в жарких странах по вечерам. Также он пригодится, если не любите мерзнуть в самолете или аэропорту.

Платье/сарафан

Легкое воздушное платье или сарафан для дневных прогулок. Можно и то, и другое.

Шорты

Хлопковые и джинсовые, можно взять одни длиннее — бермуды, а вторые — покороче.

Низы

Свободные брюки/кюлоты из легкой натуральной ткани и юбка.

Обувь и аксессуары

Шляпа, пляжная сумка или небольшая сумочка кросс-боди. Из обуви вполне достаточно будет сланцев, удобных открытых сандалий и пары кед.

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