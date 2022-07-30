Топ летних платьев-2022: стилист назвала самые трендовые модели для женственных образов в новом сезоне (фото)
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Рассказываем, какие наряды выбрать, чтобы выглядеть стильно и женственно этим летом
Легкие летние платья – это просто, удобно и красиво. Они подходят любому типажу, и, что самое главное, в этих красивых нарядах не так жарко летом.
Стилист Ольга назвала самые актуальные платья на лето, которые точно пригодятся вам и в новом сезоне. Главное, чтобы платье подчеркивало достоинства фигуры.
Чайные платья
Яркие платья
Облегающие платья в цветочный принт
Льняные платья
Белые невесомые платья
Вязаные платья
Черные минималистические платья
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья больше не актуальны летом 2022 года.