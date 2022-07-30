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Топ летних платьев-2022: стилист назвала самые трендовые модели для женственных образов в новом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие платья в моде летом 2022 года Новость обновлена 30 июля 2022, 11:48
Какие платья в моде летом 2022 года

Рассказываем, какие наряды выбрать, чтобы выглядеть стильно и женственно этим летом

Легкие летние платья – это просто, удобно и красиво. Они подходят любому типажу, и, что самое главное, в этих красивых нарядах не так жарко летом.

Стилист Ольга назвала самые актуальные платья на лето, которые точно пригодятся вам и в новом сезоне. Главное, чтобы платье подчеркивало достоинства фигуры.

Чайные платья

Чайные платья

Яркие платья

Яркие платья

Облегающие платья в цветочный принт

Облегающие платья в цветочный принт

Льняные платья

Льняные платья

Белые невесомые платья

Белые невесомые платья

Вязаные платья

Вязаные платья

Черные минималистические платья

Черные минималистические платья

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья больше не актуальны летом 2022 года.

Теги:
#Мода #Платья #Тренды #Мода 2022