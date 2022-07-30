Топ летних платьев-2022: стилист назвала самые трендовые модели для женственных образов в новом сезоне (фото)

Рассказываем, какие наряды выбрать, чтобы выглядеть стильно и женственно этим летом

Легкие летние платья – это просто, удобно и красиво. Они подходят любому типажу, и, что самое главное, в этих красивых нарядах не так жарко летом.

Стилист Ольга назвала самые актуальные платья на лето, которые точно пригодятся вам и в новом сезоне. Главное, чтобы платье подчеркивало достоинства фигуры.

Чайные платья

Яркие платья

Облегающие платья в цветочный принт

Льняные платья

Белые невесомые платья

Вязаные платья

Черные минималистические платья

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья больше не актуальны летом 2022 года.