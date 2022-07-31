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Как носить классические шорты этим летом: подборка стильных образов (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Без стильных шорт летом обойтись невозможно Новость обновлена 31 июля 2022, 13:35
Без стильных шорт летом обойтись невозможно

Модная подсказка, как правильно сочетать классические шорты в стильный образ.

Шорты — это один из обязательных элементов летнего гардероба. Они практичны, удобны, а обилие различных фасонов поможет каждой моднице подобрать себе тот вариант, который ей подойдет. Отметим, что также уже несколько сезонов не теряют своей актуальности и шорты-бермуды, поэтому они являются отличной инвестицией на будущие сезоны.

Стилист Файила в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником faila_spb, поделилась подборкой стильных образов на лето с шортами классического кроя, а также рассказала, какие варианты лучше всего выбирать в 2022 году. Она отмечает, что шорты могут быть разной длины и цвета, также пошиты как из единого полотна, ак и быть с отворотами. Неплохими будут варианты из костюмной ткани/льна, а также прямого кроя или трапециевидной формы.

Как носить классические шорты летом 2022

  • С классическими рубашками/блузками.
  • Футболкой/майкой алкоголичкой/кроп-топом/асимметричным топом/топом бандо/браллетом.
  • Топом с воротником поло/трикотажным топом/кроше.
  • С костюмным жилетом.
  • С пиджаком (как второй слой).

Подборка стильных образов с шортами на лето:

Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022
Как носить классические шорты летом 2022

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Теги:
#Мода #Стиль #Шорты