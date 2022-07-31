Как носить классические шорты этим летом: подборка стильных образов (фото)

Модная подсказка, как правильно сочетать классические шорты в стильный образ.

Шорты — это один из обязательных элементов летнего гардероба. Они практичны, удобны, а обилие различных фасонов поможет каждой моднице подобрать себе тот вариант, который ей подойдет. Отметим, что также уже несколько сезонов не теряют своей актуальности и шорты-бермуды, поэтому они являются отличной инвестицией на будущие сезоны.

Стилист Файила в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником faila_spb, поделилась подборкой стильных образов на лето с шортами классического кроя, а также рассказала, какие варианты лучше всего выбирать в 2022 году. Она отмечает, что шорты могут быть разной длины и цвета, также пошиты как из единого полотна, ак и быть с отворотами. Неплохими будут варианты из костюмной ткани/льна, а также прямого кроя или трапециевидной формы.

Как носить классические шорты летом 2022

С классическими рубашками/блузками.

Футболкой/майкой алкоголичкой/кроп-топом/асимметричным топом/топом бандо/браллетом.

Топом с воротником поло/трикотажным топом/кроше.

С костюмным жилетом.

С пиджаком (как второй слой).

Подборка стильных образов с шортами на лето:

Ранее "Телеграф" писал, как носить белые брюки, которые являются одними из самых трендовых вещей летнего сезона-2022.