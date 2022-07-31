Школьный гардероб для девушек: как затмить одноклассниц с помощью одежды (фото)

Стильная подборка для школьниц старшего возраста

Старшеклассницы не менее взрослых хотят выглядеть стильно и красиво. За школьной партой современные девушки проводят большую часть дня, и хотя учебный год у школьников будет проводиться во время военного положения, хвастаться стильными обновками никто не запрещал.

Персональный стилист Майя Кривобокова рассказала, что обязательно должно быть в гардеробе старшеклассницы в новом сезоне. Эксперт поделилась подборкой стильных базовых вещей для школьниц старшего возраста. Мамы девушек то могут найти для себя подобные вещи и "помодничать" наравне со своими дочерьми.

Рубашка

Лучше иметь 2-3 рубашки разного фасона. Короткий, длинный рукав, из хлопка, из сатины, чтобы образы выглядели по-разному.

Брюки

Могут быть как в пол, так и укороченные. Не стоит выбирать слишком короткие модели, зимой в таких будет некомфортно.

Юбка

Самые актуальные — юбки тенниски. При этом для школы подойдут и трапеции, и юбки прямого кроя. Кожаные юбки перешли в базу.

Платья

Школьные платья, при довольно расслабленном дресс-коде, станут отличным разнообразием в школьном гардеробе.

Верхний слой

То, чем точно не стоит пренебрегать, если хочется выглядеть стильно. Жакет, жилет — эстетично и функционально.

Теплый слой

Вязаный жилет, кардиган, джемпер — надев сверху на рубашку или водолазку, образ будет интереснее и согреет в самое холодное время.

Аксессуары

Кто-то любит исключительно рюкзаки, но это совершенно не обязательно. Шоппер или тоут вполне могут быть уместны и удобны.

Обувь

Лоферы и Мэри Джейн. Стиль преппи вышел далеко за пределы школы, актуальны минималистические модели и модели с декором.

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