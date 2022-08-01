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Что носить, если джинсы и футболки надоели: удобные и стильные идеи на каждый день (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем заменить джинсы и футболки летом Новость обновлена 01 августа 2022, 11:31
Чем заменить джинсы и футболки летом

Ловите стильные летние варианты и смело экспериментируйте!

Когда даже самые трендовые джинсы и комфортные футболки уже изрядно поднадоели, и не поднимают настроение даже самые стильные с ними комбинации, на помощь приходят стилисты, которые предложат взамен не менее удобные наряды на лето.

Стилист Настя Хохлова рассказала, чем можно заменить джинсы и футболки в новом сезоне, чтобы было и модно, и комфортно даже в самую жаркую погоду. Эксперт советует смело экспериментировать с вещами, представленными ниже.

Брюки + майка

Брюки + майка

Юбка миди + топ

Юбка миди + топ

Брюки + укороченный жакет

Брюки + укороченный жакет

Расслабленный костюм

Расслабленный костюм

Свободные брюки + топ

Свободные брюки + топ

Платья

Платья

Юбка мини + топ

Юбка мини + топ

Шорты + топ + рубашка

Шорты + топ + рубашка

Джинсовые шорты + топ

Джинсовые шорты + топ

Ранее "Телеграф" писал, как носить белые брюки, которые являются одними из самых трендовых вещей летнего сезона-2022.

Теги:
#Мода #Тренды #Мода 2022