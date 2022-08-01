Что носить, если джинсы и футболки надоели: удобные и стильные идеи на каждый день (фото)
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Ловите стильные летние варианты и смело экспериментируйте!
Когда даже самые трендовые джинсы и комфортные футболки уже изрядно поднадоели, и не поднимают настроение даже самые стильные с ними комбинации, на помощь приходят стилисты, которые предложат взамен не менее удобные наряды на лето.
Стилист Настя Хохлова рассказала, чем можно заменить джинсы и футболки в новом сезоне, чтобы было и модно, и комфортно даже в самую жаркую погоду. Эксперт советует смело экспериментировать с вещами, представленными ниже.
Брюки + майка
Юбка миди + топ
Брюки + укороченный жакет
Расслабленный костюм
Свободные брюки + топ
Платья
Юбка мини + топ
Шорты + топ + рубашка
Джинсовые шорты + топ
Ранее "Телеграф" писал, как носить белые брюки, которые являются одними из самых трендовых вещей летнего сезона-2022.