Что носить, если джинсы и футболки надоели: удобные и стильные идеи на каждый день (фото)

Ловите стильные летние варианты и смело экспериментируйте!

Когда даже самые трендовые джинсы и комфортные футболки уже изрядно поднадоели, и не поднимают настроение даже самые стильные с ними комбинации, на помощь приходят стилисты, которые предложат взамен не менее удобные наряды на лето.

Стилист Настя Хохлова рассказала, чем можно заменить джинсы и футболки в новом сезоне, чтобы было и модно, и комфортно даже в самую жаркую погоду. Эксперт советует смело экспериментировать с вещами, представленными ниже.

Брюки + майка

Юбка миди + топ

Брюки + укороченный жакет

Расслабленный костюм

Свободные брюки + топ

Платья

Юбка мини + топ

Шорты + топ + рубашка

Джинсовые шорты + топ

Ранее "Телеграф" писал, как носить белые брюки, которые являются одними из самых трендовых вещей летнего сезона-2022.