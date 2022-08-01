Не только шоппер и рюкзак: топ-6 сумок, без которых не обойтись ни одной моднице (фото)

Этим летом выбор модных сумок приятно удивляет

Этим летом дизайнеры представили массу стильных вариантов сумок. Многие из актуальных моделей годятся не только для лета, а и будут дополнять осенние луки. Главное выбрать современную сумку, которая завершит ваш образ и подчеркнет осведомленность в тенденциях.

О трендах на сумки в этом сезоне пишет стилист под ником alishka_alisha в Instagram. По ее словам, при выборе сумки всегда следует учитывать ваш образ жизни и то, сколько вещей вы регулярно носите с собой. Конечно же, нужно помнить и про основные цвета и оттенки, присутствующие в вашем гардеробе.

Дополнят многие образы этим летом и осенью кросс-боди. Лучше, чтобы сумка была выполнена из твердого материала: так она будет держать форму.

Стильный выбор

Любой моднице не обойтись без сумки-шоппера. Это, пожалуй, самый практичный и вместительный вариант. Сейчас в тренде как шоппери из мягкой ткани, так и с более плотными фактурами.

Не только удобно, а и модно

Маст хэв – офисная сумка, которая должна иметь четкую форму и вмещать в себя все необходимые документы.

Для деловых образов

Еще одно комфортное решение – рюкзак. Стилист рекомендует выбирать модели без лишнего декора и с лаконичным дизайном, чтобы сумка была максимально универсальной и подошла под любой лук.

Деталей должно быть минимум

А вот если нужно выйти в свет, то с собой можно взять модные мини-сумки. Этот вариант более функционален, чем классические клатчи.

Акцент образа

Как минимум одна сумка в вашем гардеробе, уверенна стилист, должна быть имиджевой. Необычная форма, фактура, дизайн или цвет обеспечат акцент в образе и зададут ему настроение.

Оригинальные сумки дополнят образ

Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь в моде летом 2022 года. Остаются актуальными как босоножки с тонкими ремешками, так и дутые шлепанцы на массивной подошве.