Тракторные подошвы, яркие расцветки и массивные цепи: какую обувь следует носить осенью 2022 (фото)

Прежде чем отправляться в магазин за осенней парой обуви, не лишним будет ознакомиться с трендами сезона.

На календаре август, а это значит, что уже не за горами прохладная золотая осень. Погода постепенно будет меняться и становиться все холодней и холодней. Чтобы стильно встретить новый сезон, нужно заранее подготовится и ознакомится с его трендами. Мы уже писали, какие вещи будут актуальны этой осенью, а теперь хотим рассказать, на какую обувь стоит обратить свое внимание.

Стилист Мария Шеди в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала пост, в котором наглядно показала различные варианты одной модели обуви на примере антитренд/база/тренд. Также она дала несколько рекомендаций по выбору осенней обуви.

Как правильно выбирать обувь на осень

Покупая бежевую/белую/цветную обувь, всегда анализируйте — впишется ли это в ваш гардероб. К светлой обуви больше подходят светлые джинсы, брюки, телесные матовые колготки, если мы говорим о платьях/юбках.

Также важно опираться на свой стиль и образ жизни. Если вы активная, подвижная и любите комфорт — возможно, вам больше подойдут модели на плоском ходу: челси, кроссовки, полуботинки. А если вы любите элегантный и классический стиль, то присмотритесь к сапогам и ботильонам.

Какая обувь в тренде осенью 2022

В тренде яркие модели — базовый гардероб из черного, бежевого, белого и серого цветов порядком поднадоел, поэтому нотка разнообразия не помешает. Однако при такой яркой покупке стоит понимать, с чем носить эту обувь.

Также не теряют своей актуальности массивные цепи, объемные и тракторные подошвы, квадратные мысы.

Ранее "Телеграф" показывал, какие тренды лета 2022 года считаются неоднозначными.