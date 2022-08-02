Как выбрать стрижку летом-2022: лучшие варианты, которые сделают любой образ очень стильным (фото)

В стрижках в этом году важно не что носить, а как

Принципиально новых вариантов стрижек еще не изобрели, но есть нюансы оформления: элементы гранжа, ретро, четкий срез, рваные пряди, слои. Именно такие детали делают обычные стрижки более стильными. Об антитрендах женских стрижек мы писали ранее.

Главное правило — все всегда адаптируем, отмечает имиджмейкер Оксана Денисова. Без гармонии в портретной зоне идеального образа не достичь. "Это позволяет подобрать стрижку индивидуально и избежать ситуаций, когда, например, молодой мамочке подбираются стрижки, которые выглядят гармонично только с укладкой, а в реальной жизни доставляют дискомфорт", — пишет эксперт.

Конечно, нужно выбирать из актуальных причесок. Но если прическа считается модной, но не подходит по типажу, форме лица, пропорциям фигуры, гармонично вы с ней выглядеть не будете. Увы! Все-таки надо смотреть на индивидуальные особенности внешности и понимать, как оно будет смотреться в целом. Потому что целостность — основа любого безупречного образа.

Боб

Самая актуальная и стильная стрижка последнего десятилетия. Может быть косой срез, геометрия, асимметрия прически, глубокий пробор. Актуальны кудри и волны. Боб может вытянуть лицо, которому не достает длины или сузить широкое лицо.

Каре

До линии подбородка, ниже или выше, с челкой или без. Мягкие линии, с объемом или графика и гладкость стрижки — все это зависит от особенностей лица и пропорций. Также важно оформление стрижки: с короткой или удлиненной челкой, глубокий или прямой подбор.

Гарсон

Короткие стрижки, лесенка — все это вариации стрижки гарсон. Брутальность и мужественность стрижки компенсируется четкими линиями лица, скул и подчеркнутым макияжем с аксессуарами у лица. А также варианты укладки: четкие линии или художественный беспорядок.

Паж

Эта винтажная стрижка с современными укороченными вариациями.

Пикси

Вариант без коротко выбритых висков и затылка смотрится более женственно и гармонично. А укороченный вариант с выбритыми висками — женщинам с яркими чертами лица, четко очерченным скулам и худощавым телосложением.

Каскад

Нестареющая классика для удлиненных волос. У волос весь объем разделен на 2 длины — более короткую и длинную и возможна филировка. Каскад не рекомендуется для тонких волос, наоборот, больше подходит для густых и объемных.

Челка

В этом году в моде много разных вариаций челки. Короткая прямая, и длинная прямая (закрывающая брови), удлиненная ретро-челка с глубоким пробором и рваная челка, челка-шторка и т.д.

Напомним, что в моде сейчас делается акцент на коротких стрижках. Ранее "Телеграф" писал, какие женских стрижки наиболее актуальны летом 2022 года.