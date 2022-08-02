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С чем носить трендовую обувь лета-2022: подборка стильных идей от стилиста (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модная летняя обувь в 2022 году
Модная летняя обувь в 2022 году

Не отправляйтесь на шопинг, пока не изучите тренды этого сезона

Вы даже не представляете, насколько важную роль играет обувь в создании образа. Можно как создать супер комплект, так и испортить его напрочь неправильной парой.

Модный блогер Алекса Евдокимова рассказала, с чем сочетать трендовые модели обувь лета 2022 года, чтобы образ всегда получался очень стильным, актуальным и неповторимым.

Массивные сандалии. "Папины" сандалии

Подходит ко всем элементам одежды.

Массивные сандалии

Дутые сандалии

Миксуйте со спортивными и авангардными (необычными) образами.

Дутые сандалии

Босоножки/Мюли из рафии

Яркая необычная обувь всегда добавляет "перчик" в образ.

Босоножки/Мюли из рафии

Плетеные/Дутые босоножки

Лаконичные базовые образы с такой обувью перейдут на новый уровень моды.

Плетеные/Дутые босоножки

Плетеная обувь

Прекрасно сочетается с одеждой из хлопка, льна, натуральных тканей.

Плетеная обувь

Кроссовки

Носим со спортивными образами. Но и с юбками, платьями тоже не забываем.

Кроссовки

Кеды на платформе

Актуально выбирать их на более высокой подошве.

Кеды на платформе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы летняя обувь больше не натирала. Эти советы подойдут для любой летней обуви.

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#Мода #Обувь #Тренды #Мода 2022