Укр

Как носить самый трендовый принт лета 2022 - зебру: стильная подборка образов (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
47
С чем носить принт зебра
С чем носить принт зебра

Анималистический принт зебра снова набрал бешеную популярность.

В 2022 году палитра стильных принтов на лето достаточно разнообразна, однако одним из самых трендовых из них является — зебра. Помимо того, что это очень красивый и яркий принт, он станет отличной альтернативой уже надоевшему леопарду.

Стилист и фэшнблогер Татьяна, которая ведет свой модный блог в Инстаграме под ником underapplestyle, наглядно показала, как стильно сочетать этот принт в своем гардеробе. А также дала несколько важных советов по подбору подобной одежды.

Как носить трендовый принт зебра

  • Первое — принт может быть не только черно-белым, но шоколадно-белым, зелено-белым, фиолетово-белым. Однако в цвете часто смотрится беднее.
  • Второе — черно-белая зебра очень красиво смотрится в сочетании с яркими цветами. Особенно с трендовыми зелёным, фуксией, розовым, лазурным, оранжевым.
  • Третье — если вы переживаете, что такой принт вам не к лицу, то просто перенесите его на низ: в качестве юбки или брюк. Или добавьте зебру в аксессуары: сумочка, туфли или ремень станут классным акцентом и разнообразят гардероб.
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра
Как носить трендовый принт зебра

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модное платье этим летом: есть несколько нюансов, которые позволят вам оставаться стильной и современной.

Также мы писали, что в этом сезоне в моду вошли новые модели солнцезащитных очков. Узнайте, какие очки самые трендовые в 2022 году.

Теги:
#Мода #Стиль #Принт