Как носить самый трендовый принт лета 2022 - зебру: стильная подборка образов (фото)

Анималистический принт зебра снова набрал бешеную популярность.

В 2022 году палитра стильных принтов на лето достаточно разнообразна, однако одним из самых трендовых из них является — зебра. Помимо того, что это очень красивый и яркий принт, он станет отличной альтернативой уже надоевшему леопарду.

Стилист и фэшнблогер Татьяна, которая ведет свой модный блог в Инстаграме под ником underapplestyle, наглядно показала, как стильно сочетать этот принт в своем гардеробе. А также дала несколько важных советов по подбору подобной одежды.

Как носить трендовый принт зебра

Первое — принт может быть не только черно-белым, но шоколадно-белым, зелено-белым, фиолетово-белым. Однако в цвете часто смотрится беднее.

Второе — черно-белая зебра очень красиво смотрится в сочетании с яркими цветами. Особенно с трендовыми зелёным, фуксией, розовым, лазурным, оранжевым.

Третье — если вы переживаете, что такой принт вам не к лицу, то просто перенесите его на низ: в качестве юбки или брюк. Или добавьте зебру в аксессуары: сумочка, туфли или ремень станут классным акцентом и разнообразят гардероб.

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