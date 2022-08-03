Маникюр 2022: цвета, с которыми любой дизайн будет выглядеть устаревшим (фото)

Маникюр — это важная составляющая женского образа.

Летний женский образ требует к себе особого внимания, особенно при подборе цветовых оттенков. Правильно подобранный цвет маникюра может как сделать весь образ "богатым", так и напрочь изуродовать его. Отметим, что среди таких цветовых решений есть и достаточно популярные варианты, однако все же не стоит их выбирать.

Неактуальными цветами, с которыми любой нейл-дизайн будет выглядеть устаревшим, поделилось издание prostoway. Их конечно же намного больше, однако мы выделим лишь пять самых распространенных.

Антитренды маникюра 2022: цвета, от которых нужно отказаться

Салатовый — его пик популярности был в далеком 2018 году. Если вы хотите сделать зеленый маникюр, то лучше обратить внимание на более актуальные варианты — нефритовый, оливковый или изумрудный.

Аквамарин — нет, нет и еще раз нет. Хотите, чтобы ваши ногти напоминали вам о море — выбирайте более актуальные оттенки синего.

Перламутровый бордовый — несмотря на популярность нулевых, этот лак вместе с этими трендами не вернулся. Хотите, чтобы ваши ногти блестели — обратите на жемчужные варианты.

Серебряный — очень популярный цвет, особенно в зимнее время. Однако его пора уже прошла, и передать зимнее настроение лучше другими холодными оттенками.

Неоново-желтый — буквально в прошлом году это был один из топовых цветов не только в дизайне ногтей, но и в принципе в фэшн-индустрии. Однако это время уже прошло, и в 2022 году пальму первенства у желтого забрали ярко-розовый и оранжевый оттенки.

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