"Горячие" тренды сезона: какие выбрать джинсы, чтобы быть стильной этим летом (фото)

Стильные фотопримеры актуальных моделей джинсов

Перед тем, как отправиться на шопинг за новой парой, следует тщательнее ознакомиться с трендами джинсов лета 2022 года.

Стилист Екатерина (@keepcalmgetstylish) в Инстаграме назвала пятерку самых трендовых вариантов, с которыми ваш образ будет актуальным и стильным в новом сезоне.

"Предвидя вопрос про скинни: носим при адекватной стилизации (чаще это объемный верх, перекрывающий зону бедер) в черном, сером, молочном цвете, без декора", — отмечает эксперт. Также модный блогер подчеркивает, что речь идет о крое, а не о деталях, но стоит иметь в виду, что декор в принципе возможен. Особенно в виде разрезов, рваностей, даже перьев и страз, а также накладных карманов (карго). Но в плане "украшательств", всё очень зависит от исполнения.

Примеры актуальных моделей джинсов-2022

Одни из самых базовых и долгоиграющих с точки зрения актуальности — в меру свободные прямые джинсы средней или высокой посадки, полной длины или укороченные 7/8.

Wide leg джинсы широкого кроя на высокой посадке, полной длины актуальны уже не первый сезон, и пока не покидают модную повестку.

Джинсы гипероверсайз на любой посадке — самый "горячий" тренд этого сезона.

Легкий клеш опять же на любой посадке — тоже однозначное да!

Момс и бананы не на острие, однако, вполне носибельны.

Ранее "Телеграф" писал, как носить белые джинсы, которые являются одними из самых трендовых вещей летнего сезона-2022.