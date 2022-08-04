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"Горячие" тренды сезона: какие выбрать джинсы, чтобы быть стильной этим летом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Названы самые трендовые джинсы лета 2022 года Новость обновлена 04 августа 2022, 09:47
Названы самые трендовые джинсы лета 2022 года

Стильные фотопримеры актуальных моделей джинсов

Перед тем, как отправиться на шопинг за новой парой, следует тщательнее ознакомиться с трендами джинсов лета 2022 года.

Стилист Екатерина (@keepcalmgetstylish) в Инстаграме назвала пятерку самых трендовых вариантов, с которыми ваш образ будет актуальным и стильным в новом сезоне.

"Предвидя вопрос про скинни: носим при адекватной стилизации (чаще это объемный верх, перекрывающий зону бедер) в черном, сером, молочном цвете, без декора", — отмечает эксперт. Также модный блогер подчеркивает, что речь идет о крое, а не о деталях, но стоит иметь в виду, что декор в принципе возможен. Особенно в виде разрезов, рваностей, даже перьев и страз, а также накладных карманов (карго). Но в плане "украшательств", всё очень зависит от исполнения.

Примеры актуальных моделей джинсов-2022

Одни из самых базовых и долгоиграющих с точки зрения актуальности — в меру свободные прямые джинсы средней или высокой посадки, полной длины или укороченные 7/8.

стильные джинсы 2022

Wide leg джинсы широкого кроя на высокой посадке, полной длины актуальны уже не первый сезон, и пока не покидают модную повестку.

стильные джинсы 2022

Джинсы гипероверсайз на любой посадке — самый "горячий" тренд этого сезона.

стильные джинсы 2022

Легкий клеш опять же на любой посадке — тоже однозначное да!

стильные джинсы 2022

Момс и бананы не на острие, однако, вполне носибельны.

стильные джинсы 2022

Ранее "Телеграф" писал, как носить белые джинсы, которые являются одними из самых трендовых вещей летнего сезона-2022.

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#Мода #Джинсы #Тренды #Мода 2022