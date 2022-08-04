Что будет в моде осенью-2022: названы пять главных трендов (фото)

Осенью в тренде будет сразу три цвета

Сентябрь уже на за горами, а значит пришло время задуматься над вашим осенним гардеробом. Вещи для прохладной погоды должны быть не только комфортными, а и стильными. К тому, стилисты уже сейчас раскрывают главные тенденции будущей осени. Поэтому есть возможность подготовить свой гардероб к холодам заранее.

О том, какие цвета, фактуры, акценты, силуэты и приемы будут в моде осенью 2022 года, пишет стилист под ником watchingukraine в Instagram. Исходя из ее рекомендаций, есть по меньшей мере пять трендов будущего сезона, к которым стоит присмотреться уже сейчас.

Какие цвета будут в моде осенью-2022

В топ-5 трендов осени-2022 вошли сразу три цвета, которые доминируют на подиумах. Это оттенки коричневого, фиолетового и красного. Эти цвета могут использоваться как в верхней одежде, так и для других теплых изделий. Стильно выглядят монохромные луки.

Шоколадный цвет и его оттенки в тренде осени-2022

Осенью будет в моде одежда фиолетового цвета

В тройку главных цветов сезона попал красный

Осенние тренды-2022

Что касается фактур, то актуальной этой осенью останется кожа, которая давно полюбилась многим модницам. Из этого материала создают массу изделий, начиная от обуви и курток и заканчивая брюками и ремнями.

Кожаные акценты сделают осенний лук суперстильным

Если же вы хотите добавить в осенний образ модный акцент, то это могут быть вырезы. Смело и необычно смотрятся оригинальные костюмы с вырезами. Более привычны вырезы на такой одежде, как футболки и платья.

Тренд на вырезы переходит из лета в осень

Ранее "Телеграф" рассказал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года и что лучше выбрать – цвет или принт. Классические фасоны конкурируют с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.