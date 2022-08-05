Как носить шорты-велосипедки этим летом: подборка стильных формул (фото)

Облегающие шорты-велосипедки — это универсальный наряд который кстати очень любила принцесса Диана.

Шорты – это один из базовых элементов летнего гардероба каждой модницы, и в сезоне 2022 в тренде оказалось множество различных моделей: от ультракоротких шортов до бермудов. И также не теряют свое актуальности велосипедки, которые уже несколько сезонов являются летним маст-хэвом.

Стилист Фаила в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником faila_spb, отметила, что такие шорты — совсем не антитренд, как могут писать некоторые стилисты или те, кто таковыми себя считает. Более того, в 2022 году велосипедки и вовсе обрели второе дыхание, поэтому спокойно можно добавлять их в свой гардероб.

Также стилист рассказала, как правильно носить велосипедки в 2022-м году, а точнее наглядно на примерах показала. Отметим, что такие шорты универсальны, и их можно надевать и под топ, и под длинные или большие футболки оверсайз, с пиджаками и т.д. Отметим, что если вас смущает открытие паховой зоны, то ее всегда можно "прикрыть" другими вещами — футболкой, рубашкой или пиджаком.

Как стильно носить и сочетать велосипедки летом 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал о горячих тенденция лета-2022 касательно обуви. В моде уйма фасонов и моделей – от трендовых дутых шлепанец до элегантных босоножек с тонкими ремешками.

А также мы писали, как выбрать ткань летом, чтобы в одежде было комфортно и не слишком жарко. По словам стилиста, есть несколько важных нюансов.