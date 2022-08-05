Как замиксовать летние вещи с осенним гардеробом: 3 модных приема (фото)

Стилист рассказала, какие вещи из лета с легкостью станут частью гардероба в холодный период

Не за горами сентябрь, так что уже пора задумываться над осенним гардеробом. Не спешите скупать все тренды сезона осень-2022, ведь кое-какую одежду на период похолодания стоит прихватить из летних нарядов. Главное: уметь сочетать летние вещи в осенних луках.

О том, как замиксовать одежду из летнего гардероб осенью 2022 года, пишет стилист под ником watchingukraine в Instagram. Она приводит в пример по меньшей мере три модных способа использовать летние вещи в осенний период.

По словам стилиста, обычно мы покупаем в два раза больше летних вещей, чем межсезонных и зимних. Некоторую одежду мы привыкли тут же прятать в шкаф, считая, что она слишком открыта и неуместна для холодной погоды. Однако не спешите "чистить" гардероб. По мнению стилиста, многие летние вещи легко впишутся в осенние образы.

Стилист выделила три предмета летнего гардероба, которые пригодятся и осенью:

Во-первых, излюбленные кроп-топы годятся и для осенних луков. Сочетайте их с пиджаками и брюками, дополнив стильными аксессуарами и актуальной обувью. Во-вторых, осенью тоже можно нарядиться в модную этим летом микроюбку. Она будет уместна, если сочетать ее со свитером, жакетом, а обуть, к примеру, можно лоферы или броги с белыми носками. В-третьих, основой для осеннего стильного лука станет воздушное летнее платье. С бомбером и кроссовками вы будет выглядеть в нем сногсшибательно.

Летний топ в осеннем луке

Трендовая юбка станет акцентом лука

Женственный силуэт платья разбавьте брутальными аксессуарами

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета и ткани будут в моде осенью 2022 года. Стилисты рассказали, на какие тренды грядущего сезона стоит обратить внимание уже сейчас.