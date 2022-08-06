7 ошибок летнего гардероба: как оставаться стильной даже в +30 (фото)

Эти модные фейлы портят любой дорогой образ

Наверное, каждая представительница прекрасного пола сталкивалась с 2-3 модными ошибками в своих летних образах.

Персональный стилист Майя Кривобокова указала на семь главных ошибок, которые допускаются чаще всего в теплые месяцы. Эксперт рекомендует обращать внимание на детали, ведь мы не всегда объективно воспринимаем себя со стороны.

Подборка топ-7 главных летних ошибок поможет вам оставаться стильной даже в +30.

7 ошибок летнего гардероба

Ошибка №1

Платье из тонкой трикотажной ткани подходит разве что для пляжного отдыха. В городских условиях такой наряд выглядит дешево и неуместно.

Ошибка №2

Майки, белые рубашки, открытые спины, светлые брюки и легкий деним требуют соответствующего нижнего белья.

Ошибка №3

Если ваш путь не лежит в сторону воды и песка, то стоит забыть о любимых резиновых вьетнамках. Можно заменить на кожаные или выбрать стильные на каблуке.

Ошибка №4

Летние платья и босоножки, дополненные бежевыми колготками, — это необсуждаемый моветон.

Ошибка №5

Как бы ни грело солнце, важно помнить, что открывать стоит либо ноги, либо зону декольте. Это правило остается неизменным даже тогда, когда хочется по максимуму избавиться от одежды.

Ошибка №6

Не стоит надевать слишком узкие вещи. В жару куда приятнее, когда воздух циркулирует между телом и одеждой. Да и выглядит эстетичнее.

Ошибка №7

Одежду черных тонов нечасто встретишь в летнее пекло, но на туфли и сумки многие не обращают такого пристального внимания. С легкими платьями это выглядит весьма странно.

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом, а также, какую одежду лучше всего надевать в жару.