Не только с джинсами: как и с чем стильно сочетать кардиган (фото)

Не стоит сочетать короткий кардиган с обтягивающими брюками.

Несмотря на то, что лето еще в самом разгаре, уже понемногу можно собирать свой осенний гардероб, тем более, что стилисты уже раскрыли некоторые главные тенденции будущего сезона. Одной из веще, которая наверняка никогда не утеряет своей актуальности является кардиган. Это очень стильная вещь, которая часто является "переходником" от легких пиджаков до осенних курток.

Чаще всего кардиганы сочетают с джинсами, однако стилист Евгения Хает не согласна с этим. На своей странице в Инстаграм она поделилась модной шпаргалкой, а которой рассказала и показала девять стильных сочетаний с кардиганами.

"Знаю, что многие носят их исключительно с джинсами. Я же хочу развеять миф о том, что эта вещь малофункциональна. Скажу очевидную очевидность: мы носим его со всем. Исключение — короткий кардиган с леггинсами и скинни: в этих случаях подходят только удлиненные модели" — пишет стилист.

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С чем носить кардиган: стильные решения

Кардиган и джинсы

Кардиган и юбка-мини

Кардиган и юбка-миди

Кардиган и платье комбинация

Кардиган и шорты

Кардиган и брюки палаццо

Кардиган и кожаные штаны

Кардиган и классические брюки

Удлиненный кардиган и джинсы-скинни или леггинсы

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