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Не только с джинсами: как и с чем стильно сочетать кардиган (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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С чем носить кардиган Новость обновлена 07 августа 2022, 11:36
С чем носить кардиган

Не стоит сочетать короткий кардиган с обтягивающими брюками.

Несмотря на то, что лето еще в самом разгаре, уже понемногу можно собирать свой осенний гардероб, тем более, что стилисты уже раскрыли некоторые главные тенденции будущего сезона. Одной из веще, которая наверняка никогда не утеряет своей актуальности является кардиган. Это очень стильная вещь, которая часто является "переходником" от легких пиджаков до осенних курток.

Чаще всего кардиганы сочетают с джинсами, однако стилист Евгения Хает не согласна с этим. На своей странице в Инстаграм она поделилась модной шпаргалкой, а которой рассказала и показала девять стильных сочетаний с кардиганами.

"Знаю, что многие носят их исключительно с джинсами. Я же хочу развеять миф о том, что эта вещь малофункциональна. Скажу очевидную очевидность: мы носим его со всем. Исключение — короткий кардиган с леггинсами и скинни: в этих случаях подходят только удлиненные модели" — пишет стилист.

С чем носить кардиган: стильные решения

  • Кардиган и джинсы
С чем носить кардиган
  • Кардиган и юбка-мини
С чем носить кардиган
  • Кардиган и юбка-миди
С чем носить кардиган
  • Кардиган и платье комбинация
С чем носить кардиган
  • Кардиган и шорты
С чем носить кардиган
  • Кардиган и брюки палаццо
С чем носить кардиган
  • Кардиган и кожаные штаны
С чем носить кардиган
  • Кардиган и классические брюки
С чем носить кардиган
  • Удлиненный кардиган и джинсы-скинни или леггинсы
С чем носить кардиган

Ранее "Телеграф" рассказал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года и что лучше выбрать – цвет или принт. Классические фасоны конкурируют с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.

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#Мода #Стиль #Кардиган