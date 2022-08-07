Какие джинсы мы будем носить осенью 2022 года: тренды, от которых в восторге все (фото)

Женская народная мудрость — джинсов много не бывает

Это мужчины могут обойтись одной классической парой. Женщинам же нужно одни под каблук, другие — под плоский ход. 50 оттенков синего, а еще белые, серые и черные. Рваные так и рваные эдак. А еще с заниженной талией хочется… Чтобы не оставить в магазинах всю зарплату, давайте разбираться, какие джинсы будут актуальны этой осенью.

Модный обозреватель vami.ideas в Инстаграме рассказала, какие джинсы представительницы прекрасного пола будут носить в будущем сезоне. Модницам следует уже сейчас присмотреться в магазинах к скинни, джинсам с низкой посадкой и трубам.

Скинни

Узкие джинсы снова просятся в наш гардероб. Чтобы они смотрелись актуально, жизненно важно соблюдать один простой принцип — перепад объемов.

Лучшая компания для скинни — жакет оверсайз, свитер, пальто или косуха. Наконец-то мы сможем удобно и адекватно заправить джинсы в сапоги-трубы и в модные ботинки челси.

Низкая посадка

Самый топ — джинсы с заниженной линией талии. Выбирайте широкие модели, можно даже на размер больше вашего. Низкая посадка отлично сочетается с красивым прессом.

Трубы

Трубы остаются с нами и никуда не уходят. Если не можете решиться на широкую модель, не откладывайте. Возможно, эта осень — последний шанс показать себя миру в шикарных трубах.

Ранее "Телеграф" писал, как носить белые джинсы, которые являются одними из самых трендовых вещей летнего сезона-2022.