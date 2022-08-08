Как не нужно одеваться летом 2022: ошибки, которые портят даже самый стильный образ (фото)

Эти шесть модных советов помогут вам быть неотразимой.

Часто бывает так, что девушки насмотревшись или начитавшись модных советов от различных дизайнеров, и ознакомившись с главные тенденциями и трендами сезона, оправляются на шопинг за самыми стильными вещами, или же пытаются правильно комбинировать вещи из того гардероба, что уже есть. Увы, но не всегда эти попытки заканчиваются успехом.

Стилист Анастасия Михайлова на своей страничке в Инстаграм провела разбор летных образов, в котором указала на возможные ошибки в даже самых простых нарядах. Плюс ко всему, она также рассказала, что нужно менять в своем образе, чтобы выглядеть трендово и современно.

Самые распространенные ошибки в создании летних образов

Образы с шортами — стоит ориентироваться на более современные модели прямого или трапециевидного кроя, а для прилегающих образов можно использовать велосипедки, но главное — добавить больше воздуха в такие образы. Это может быть слегка свободная футболка и ремень, который подчеркнет талию, кроп-топ с объёмными рукавами или модели корсетного типа или просто второй слой в виде свободной льняной рубашки.

Прилегание — это хорошо, особенно когда хотите подчеркнуть вашу фигуру, однако использовать его также нужно правильно. Можно выбрать летнее платье мини или составить образ с юбкой миди, а вот к брюкам и топам лучше всего добавить немного цвета, фактуры и объёма. Заменив любые прилегающие брюки на свободные льняные модели и дополнив их кроп- топом, образ будет выглядеть более современно.

Платья -рубашки — это базовый элемент любого летнего гардероба, но нужно быть осторожнее с моделями мини в стиле сафари. Их лучше использовать как второй слой или как удлиненную тунику на прилегающие джинсы, а вот мини лучше выбирать в женственном стиле или, обратите внимание на модели в стиле нулевых, они смотрят очень нежно и романтично, а что ещё нужно летом.

В открытых образах старайтесь удлинить ноги. Этого можно добиться, заправив верх или выбрав кроп -длину.

Используйте актуальные принты. Цветочные варианты очень актуальны, однако обращайте внимание на цвета и рисунок, часто цветы, особенно округлых форм, придают лишний объем и делают образ более взрослым. Можно использовать геометричные принты, животные принты — они добавляют даже простому образу изюминку.

Летние образы могут быть довольно яркими и иметь сложный крой, потому не стоит перегружать его лишними аксессуарами или деталями, а вот если вы выбрали более простое платье или образ, то тут можно воспользоваться помощью ярких деталей.

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