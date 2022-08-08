Какой цвет будет самым модным этой осенью: подборка трендовых образов (фото)

Коричневый цвет – тренд осени 2022 года

Совсем скоро лето сменится осенью, а это значит, что уже сейчас стоит задуматься о вашем осеннем гардеробе. К тому же, многие дизайнеры давно представили коллекции на грядущий сезон, а стилисты активно рассказывают о главных тенденциях и цветах осени-2022.

Цвет, который будет на пике трендов этой осенью, коричневый. О том, какую коричневую одежду выбрать на период холодов и как ее сочетать, чтобы выглядеть модно, рассказала стилист Ольга (stilnodostupno) в Instagram.

Как отмечает стилист, цвет будущего сезона, похоже, выбран дизайнерами неслучайно. Дело в том, что цвета могут влиять на наше эмоциональное состояние. А сейчас, добавляет Ольга, нам очень трудно справиться со стрессом и находить силы двигаться дальше. Тогда как коричневый цвет, ставший трендовым для осенне-зимнего сезона, ассоциируется со стабильностью, безопасностью и устойчивостью.

Этой осенью в моде всевозможные фактуры и ткани, выполненные в коричневом цвете. Оттенки от шоколадного до кирпичного могут использоваться как в верхней одежде, так и для других теплых изделий. Невероятно стильно выглядят монохромные луки.

Свежо и актуально смотрится коричневый в одежде из кожи: пиджаках, тренчах, куртках и даже костюмах с брюками или юбками. Не менее эффектно коричневый выглядит, если сочетать его с другими цветами. Подойдут как более привычные комбинации с черным или бежевым, так и весьма неожиданные – со светло-голубым.

Цвет выгодно смотрится как в верхней одежде, так и для других изделий

Монохромные луки и необычное сочетание цветов - дело вкуса

Женственные образы

Луки в одном тоне

Шикарные осенние образы с коричневым

Кожа - еще один тренд осени

Брючные костюмы в мужском стиле актуальны этой осенью

Коричневый цвет покорил модные подиумы

Напомним, осенью в моде также будут красный и фиолетовый цвета. О том, как их сочетать в будущем сезоне, ранее рассказала украинская стилист.

Также "Телеграф" сообщал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года и что лучше выбрать – цвет или принт. Классические фасоны конкурируют с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.