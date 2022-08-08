Укр

Тренды обуви-2022: что будет в моде этой осенью (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какая осенняя обувь будет в тренде в 2022 году
Какая осенняя обувь будет в тренде в 2022 году

Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги

Мода начала диктовать свои правила на осень, которая, по прогнозам украинских синоптиков, начнется рано и принесет с собой сильные похолодания.

Стилист SAMAL SAN сделала подборку в Инстаграме, в которой указала разные модели обуви, которые будут на пике популярности осенью 2022 года — как на каблуке, так и более комфортные, на низком ходу; как на каждый день, так и на выход, более нарядные.

Лоферы

Лоферы

Полуботинки

Полуботинки

Ботильоны

Ботильоны

Туфли

Туфли

Балетки

Балетки

Кроссовки

Кроссовки

Ботинки

Ботинки

Сапоги

Сапоги

Ранее стилист Ольга (stilnodostupno) назвала самый модный цвет этой осени. Также эксперт рассказала о трендах, которые будут актуальны после лета.

Недавно "Телеграф" сообщал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года, и что лучше выбрать – цвет или принт. Классические фасоны конкурируют с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.

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#Мода #Обувь #Тренды #Мода 2022