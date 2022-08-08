Тренды обуви-2022: что будет в моде этой осенью (фото)
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Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги
Мода начала диктовать свои правила на осень, которая, по прогнозам украинских синоптиков, начнется рано и принесет с собой сильные похолодания.
Стилист SAMAL SAN сделала подборку в Инстаграме, в которой указала разные модели обуви, которые будут на пике популярности осенью 2022 года — как на каблуке, так и более комфортные, на низком ходу; как на каждый день, так и на выход, более нарядные.
Лоферы
Полуботинки
Ботильоны
Туфли
Балетки
Кроссовки
Ботинки
Сапоги
Ранее стилист Ольга (stilnodostupno) назвала самый модный цвет этой осени. Также эксперт рассказала о трендах, которые будут актуальны после лета.
Недавно "Телеграф" сообщал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года, и что лучше выбрать – цвет или принт. Классические фасоны конкурируют с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.