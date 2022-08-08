Тренды обуви-2022: что будет в моде этой осенью (фото)

Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги

Мода начала диктовать свои правила на осень, которая, по прогнозам украинских синоптиков, начнется рано и принесет с собой сильные похолодания.

Стилист SAMAL SAN сделала подборку в Инстаграме, в которой указала разные модели обуви, которые будут на пике популярности осенью 2022 года — как на каблуке, так и более комфортные, на низком ходу; как на каждый день, так и на выход, более нарядные.

Лоферы

Полуботинки

Ботильоны

Туфли

Балетки

Кроссовки

Ботинки

Сапоги

Ранее стилист Ольга (stilnodostupno) назвала самый модный цвет этой осени. Также эксперт рассказала о трендах, которые будут актуальны после лета.

Недавно "Телеграф" сообщал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года, и что лучше выбрать – цвет или принт. Классические фасоны конкурируют с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.