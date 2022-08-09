Стиль панк, 2000-ные и костюмы в клетку: самые яркие тренды осеннего сезона 2022 (фото)
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Даже из самых необычных модных показов можно "вытянуть" модные вещи на каждый день.
Модные показы на подиумах всегда гиперболизированы, поэтому часто не совсем понятно, как перенести стильные вещи в повседневную жизнь. Поэтому, ознакомившись с главными тенденциями и трендами сезона, стоит после продумать, как можно будет приспосабливать их к жизни и вносить в свои гардеробы.
Стилист Яна Платонова на своей странице в Инстаграм рассказала, как "понять" модные показы, и показала какие вещи будут на пике популярности этой осенью. Стоит отметить, что в новом сезоне есть много интересного.
Яна Платонова выбрала для своей подборки основные направления и тенденции, из которых можно вычленить отдельные вещи и тренды. К примеру, общую тенденцию на стиль панк можно "разобрать" на маленькие пазлы, и выделить клетчатые костюмы, шипы и футболки с надписями. А со стиля милитари можно взять брюки-карго, нулевые – это корсеты, низкая посадка и микроюбки.
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
- Стиль панк
- Прозрачные ткани и откровенная одежда
- "Школьный" стиль
- Стиль "нулевых"
- Высокие сапоги за колено
- Кожаные изделия, портупеи, ремни и шнурки
- Длинные пальто
- Джинсовый стиль
Недавно "Телеграф" сообщал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года, и что лучше выбрать – цвет или принт. Классические фасоны конкурируют с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.