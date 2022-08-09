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Стиль панк, 2000-ные и костюмы в клетку: самые яркие тренды осеннего сезона 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мода на осень 2022 Новость обновлена 09 августа 2022, 08:12
Мода на осень 2022

Даже из самых необычных модных показов можно "вытянуть" модные вещи на каждый день.

Модные показы на подиумах всегда гиперболизированы, поэтому часто не совсем понятно, как перенести стильные вещи в повседневную жизнь. Поэтому, ознакомившись с главными тенденциями и трендами сезона, стоит после продумать, как можно будет приспосабливать их к жизни и вносить в свои гардеробы.

Стилист Яна Платонова на своей странице в Инстаграм рассказала, как "понять" модные показы, и показала какие вещи будут на пике популярности этой осенью. Стоит отметить, что в новом сезоне есть много интересного.

Яна Платонова выбрала для своей подборки основные направления и тенденции, из которых можно вычленить отдельные вещи и тренды. К примеру, общую тенденцию на стиль панк можно "разобрать" на маленькие пазлы, и выделить клетчатые костюмы, шипы и футболки с надписями. А со стиля милитари можно взять брюки-карго, нулевые – это корсеты, низкая посадка и микроюбки.

Основные тренды и модные тенденции осени 2022

  • Стиль панк
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Прозрачные ткани и откровенная одежда
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • "Школьный" стиль
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Стиль "нулевых"
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Высокие сапоги за колено
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Кожаные изделия, портупеи, ремни и шнурки
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Длинные пальто
Основные тренды и модные тенденции осени 2022
  • Джинсовый стиль
Основные тренды и модные тенденции осени 2022

Недавно "Телеграф" сообщал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года, и что лучше выбрать – цвет или принт. Классические фасоны конкурируют с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.

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#Мода #Стиль #Осень