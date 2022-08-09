Неудачно подобранное белье и нелепые принты: 5 врагов стиля в 2022-м (фото)

Гонка за некоторыми трендами может сыграть с вами злую шутку

Что же оно такое "враг стиля"? Это что-то, что негативно влияет на ваш гардероб в целом и отдельно на образы.

Вещи это, можно сказать, основа основ, отмечает стилист Яна Платонова. Однако для цельности восприятия эксперт считает, что нужно все максимально рассмотреть.

1. Неудачно подобранное нижнее белье

Есть всего два правильных варианта: либо вашего белья совсем не видно, либо его видно, но это продуманно и гармонично вписывается в ваш образ. Если контуры белья видны везде, если белье впивается в тело и перетягивает его, то это враг не только для стиля, но и для вашего здоровья.

2. Слишком узкая одежда

Если одежда на вас налезла и даже с трудом застегнулась — это еще не значит, что она вам подходит. Пуговицы не должны натягиваться, карманы выпирать, а джинсы формировать жировые валики. Следите не за буквами и цифрами, обозначающими размер, а за посадкой, потому что она основная.

3. Смешение фактур и декора

Запомните: чем дешевле по стоимости вещь, тем меньше на ней должно быть декора. Фурнитура и дизайн с фактурами – это первое, что выдает некачественную и неудачную вещь. Конечно, даже высокая стоимость и известный бренд не могут быть гарантами того, что перед вами действительно хороший микс, но это не увеличивает шансы на удачное приобретение.

4. Бессмысленные и старомодные принты

Принт – элемент дизайна в самом широком понятии этого слова, а дизайн постоянно меняется и прогрессирует. Надо очень тренировать глаз, поэтому лучше без принта, чем такое, как показано на картинке ниже.

5. Кожаные кисти на сумках и обуви

Такие нюансы стилист называет стоп-деталями или маркерами плохого вкуса. Если видите такое на сумке – 90% гарантии, что она вам не нужна.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядят антитренды укладок в 2022 году — они портят и удешевляют ваш образ.