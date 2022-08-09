Не только лоферы и ботфорты: топ-8 пар обуви, которая будет в моде этой осенью (фото)

Осенняя обувь может быть не только удобной, а и стильной

Лето подходит к завершению и совсем скоро наступит осень. И нужно будет не только переодеваться в тренды нового сезона, а и переобуваться для более прохладной погоды. Расцветки, материалы и фасоны обуви, представленные дизайнерами, приятно впечатляют.

О том, какая обувь будет в моде осенью 2022 года, пишет персональный стилист под ником purpur.stylist в Instagram. Исходя из ее рекомендаций, есть по меньшей мере 8 трендов касательно осенней обуви в этом году, к которым стоит присмотреться уже сейчас.

Один из ультрагорячих трендов – резиновые сапоги. Их выпустили все люксовые бренды.

Ярко и практично

Острый мысок – еще одна осенняя тенденция. Стилист отметила, что он хорошо заменяет собой каблуки, поэтому для девушек с маленьким ростом подойдет идеально. Необычный тренд — каблук под углом или микрокаблук. Скорее, это обувь подходит для особых случаев и выходов в свет. Пряжки на обуви – модный акцент этого сезона. С такой обувью ваш лук станет интереснее.

Трендовые варианты

Ботфорты-чулки вернулись в моду. Стилист рекомендует их носить со спортивной одеждой, пиджаками и футболками, чтобы снизить градус сексуальности.

Ультратренд - ботфорты а-ля чулки

Классические спортивные модели кроссовок остаются актуальными. По словам стилиста, их нужно попробовать сочетать с брючными костюмами, юбками и трикотажными платьями.

Кроссовки удобны в любое время года

Лоферы – еще один пример классической обуви. Это выгодная инвестиция, которая прослужит вам несколько сезонов.

Классическая осенняя обувь

Платформа а-ля Bratz — новомодное предложение дизайнеров. Да-да, речь об обуви, которую носили в популярном мультфильме куклы-модницы. Однако стилист добавляет, что такая обувь массивна и визуально может прибавлять объем.

Тренд для самых главных модниц

Недавно "Телеграф" рассказывал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года, и что советуют покупать стилисты – цвет или принт. Классические фасоны будут актуальны наравне с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.