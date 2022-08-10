На все времена и под любую одежду: "вечные" модели обуви, которые всегда смотрятся дорого

Эта обувь всегда смотрится очень дорого и стильно.

Вместо того чтобы каждый сезон покупать себе новую и новую обувь, соблюдая все новейшие тренды, можно сразу приобрести себе несколько "вечных" моделей, которые не выходят из моды и остаются актуальными намного дольше. Более того, на ногах они также всегда смотрятся дорого, хотя стоить могут совсем немного.

Как сообщает издание "Так просто", эти пять пар обуви постоянно носила одна из главных героинь сериала "Секс в большом городе" Кэри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер. Эта героиня стала настоящим идолом в мире моды для каждой девушки, ведь она в каждой серии выглядела просто сногсшибательно и очень стильно. Для многих она даже стала примером для подражания.

Женская обувь, которая никогда не выходит из моды

Классические черные лоферы — такую обувь можно носить практически с любой одеждой. Отличный вариант, когда кроссовки обувать не хочется, а туфли на каблуке — не к месту. Лоферы подойдут как для повседневной носки, прогулок по городу, так и для работы в офисе.

Кожаные оксфорды — универсальный дизайн позволит создать массу стильных и модных образов, как на каждый день, так и на выход в свет. Это 100% идеальная классическая пара обуви, которая не выходит из моды.

— универсальный дизайн позволит создать массу стильных и модных образов, как на каждый день, так и на выход в свет. Это 100% идеальная классическая пара обуви, которая не выходит из моды. Лодочки с острым носом — классическая модель туфель, которая может спасти любой даже самый скучный образ. Такую обувь можно носить вместе с платьями, сарафанами, классическими брючными костюмами и даже спортивными штанами.

— классическая модель туфель, которая может спасти любой даже самый скучный образ. Такую обувь можно носить вместе с платьями, сарафанами, классическими брючными костюмами и даже спортивными штанами. Черные босоножки с тонким ремешком — базовая модель летней обуви, которая подходит буквально к любой одежде. Высоту каблука можно выбирать какую хочешь, исключительно из своих предпочтений.

— базовая модель летней обуви, которая подходит буквально к любой одежде. Высоту каблука можно выбирать какую хочешь, исключительно из своих предпочтений. Мюли — отличная альтернатива босоножкам и туфлям на высоком каблуке. Желательно выбирать такую модель, в которой вам будет максимально комфортно ходить.

Недавно "Телеграф" рассказывал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года, и что советуют покупать стилисты – цвет или принт. Классические фасоны будут актуальны наравне с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.