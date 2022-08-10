Замша, вельвет, бархат и не только: самые горячие модные тренды осени 2022 (фото)

Тренды на осень-2022 наполнены разнообразием трендов на любой вкус и цвет.

Увы, но лето скоро подойдет к концу, и из шкафов начнут появляться первые гольфики, кофты и теплые колготки, а легкие летние вещи постепенно будут отправляться на полки подальше. И пока до золотой поры еще есть время, пора подготовиться и изучить все новейшие осенние тренды 2022 года, чтобы и в эту пору выглядеть безупречно.

Стоит отметить, что некоторые модные летние тренды также перекочуют и в осенний сезон. К примеру — вещи с необычными вырезами и низкая посадка, сообщает издание "Так просто". Однако и это еще не все.

Модные тренды на осень 2022

Вырезы и разрезы — топы и блузы с вырезами на неожиданных местах из лета перейдут и в осень, однако теперь из нужно будет носить под жакет.

Юбка мини остается и на холодный сезон. Обратите внимание на модели из твида, кожи и плотной шерсти, которые лучше держат форму.

Заниженная талия — тренд, который возвращается из нулевых. Если многие знаменитости с удовольствием подхватили этот тренд, то в массы он "заходить" не спешит. Однако имейте в виду, что если у вас где-то в шкафу лежат такие штаны, то их можно смело выгуливать по городу.

Вельвет, замша и бархат — вещи из этих материалов лидеры грядущего осеннего сезона. Отметим, что ограничений по поводу таких вещей нет — это могут быть и топы, и брюки, и юбки, и костюмы, и даже платья.

Кожаные изделия — плащи, брюки и платья. Также в моде корсеты.

Недавно "Телеграф" рассказывал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года, и что советуют покупать стилисты – цвет или принт. Классические фасоны будут актуальны наравне с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.