Животный принт или галстук: стилист назвала тренды осени, которые сделают ваш образ более неповторимым (фото)
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Новая порция вдохновения из подборки осенних трендов этого года
Начинаем думать, что будем носить осенью 2022 года.
Персональный стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально трендовым. В новом сезоне на пике популярности: пресс напоказ, стиль "преппи", цветок на шее или одежде, ботфорты, галстук, имитация голого лифа, животный принт, корсет.
Пресс напоказ
Короткий верх в паре с низкой посадкой — самый неоднозначный камбэк нулевых. Однако нет ничего популярнее этого тренда, особенно осенью с верхней одеждой.
Стиль "преппи"
Благодаря сложному крою, инновационным материалам стиль преппи, зародившийся как униформа учеников элитных школ, становится более женственным, приобретая многогранность и современный подтекст.
Цветок на шее или одежде
За популяризацией тренда на объемные цветы на одежде стоит польский бренд Magda Butrym. Объемные цветы — яркий тренд сезона (не путать с цветочными принтами).
Ботфорты
В скором времени будет наблюдаться высокая концентрация актуальных образов с ботфортами.
Галстук
Теперь аксессуар стал модной деталью не только у мужчин, но и в женских луках.
Имитация голого лифа
Ким Кардашьян вела новый тренд, прийдя на показ Jean-Paul Gaultier в переосмысленном платье с имитацией голого лифа. Естественно, это тут же стало модной идеей, в том числе и для массмаркета.
Животный принт
С каждым сезоном анималистичный принт вызывает все больший интерес мира моды. Коллекции весна-лето 2022 вновь делают его одним из главных трендов. На этот раз тигр — герой модных пабликов.
Корсет
Этим летом тренд достиг пика популярности и плавно переходит в тренды осени. Носим под жакет или под пальто, как на голое тело, так и на нижний слой сверху рубашки, например.
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