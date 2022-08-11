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Животный принт или галстук: стилист назвала тренды осени, которые сделают ваш образ более неповторимым (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Осенние тренды в 2022 году Новость обновлена 11 августа 2022, 09:52
Осенние тренды в 2022 году

Новая порция вдохновения из подборки осенних трендов этого года

Начинаем думать, что будем носить осенью 2022 года.

Персональный стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально трендовым. В новом сезоне на пике популярности: пресс напоказ, стиль "преппи", цветок на шее или одежде, ботфорты, галстук, имитация голого лифа, животный принт, корсет.

Пресс напоказ

Короткий верх в паре с низкой посадкой — самый неоднозначный камбэк нулевых. Однако нет ничего популярнее этого тренда, особенно осенью с верхней одеждой.

Пресс напоказ

Стиль "преппи"

Благодаря сложному крою, инновационным материалам стиль преппи, зародившийся как униформа учеников элитных школ, становится более женственным, приобретая многогранность и современный подтекст.

Стиль преппи

Цветок на шее или одежде

За популяризацией тренда на объемные цветы на одежде стоит польский бренд Magda Butrym. Объемные цветы — яркий тренд сезона (не путать с цветочными принтами).

Цветок на шее или одежде

Ботфорты

В скором времени будет наблюдаться высокая концентрация актуальных образов с ботфортами.

Ботфорты

Галстук

Теперь аксессуар стал модной деталью не только у мужчин, но и в женских луках.

Галстук

Имитация голого лифа

Ким Кардашьян вела новый тренд, прийдя на показ Jean-Paul Gaultier в переосмысленном платье с имитацией голого лифа. Естественно, это тут же стало модной идеей, в том числе и для массмаркета.

Имитация голого лифа

Животный принт

С каждым сезоном анималистичный принт вызывает все больший интерес мира моды. Коллекции весна-лето 2022 вновь делают его одним из главных трендов. На этот раз тигр — герой модных пабликов.

Животный принт

Корсет

Этим летом тренд достиг пика популярности и плавно переходит в тренды осени. Носим под жакет или под пальто, как на голое тело, так и на нижний слой сверху рубашки, например.

Корсет

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядят антитренды укладок в 2022 году — они портят и удешевляют ваш образ.

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#Мода #Тренды #Мода 2022