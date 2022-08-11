Животный принт или галстук: стилист назвала тренды осени, которые сделают ваш образ более неповторимым (фото)

Новая порция вдохновения из подборки осенних трендов этого года

Начинаем думать, что будем носить осенью 2022 года.

Персональный стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально трендовым. В новом сезоне на пике популярности: пресс напоказ, стиль "преппи", цветок на шее или одежде, ботфорты, галстук, имитация голого лифа, животный принт, корсет.

Пресс напоказ

Короткий верх в паре с низкой посадкой — самый неоднозначный камбэк нулевых. Однако нет ничего популярнее этого тренда, особенно осенью с верхней одеждой.

Стиль "преппи"

Благодаря сложному крою, инновационным материалам стиль преппи, зародившийся как униформа учеников элитных школ, становится более женственным, приобретая многогранность и современный подтекст.

Цветок на шее или одежде

За популяризацией тренда на объемные цветы на одежде стоит польский бренд Magda Butrym. Объемные цветы — яркий тренд сезона (не путать с цветочными принтами).

Ботфорты

В скором времени будет наблюдаться высокая концентрация актуальных образов с ботфортами.

Галстук

Теперь аксессуар стал модной деталью не только у мужчин, но и в женских луках.

Имитация голого лифа

Ким Кардашьян вела новый тренд, прийдя на показ Jean-Paul Gaultier в переосмысленном платье с имитацией голого лифа. Естественно, это тут же стало модной идеей, в том числе и для массмаркета.

Животный принт

С каждым сезоном анималистичный принт вызывает все больший интерес мира моды. Коллекции весна-лето 2022 вновь делают его одним из главных трендов. На этот раз тигр — герой модных пабликов.

Корсет

Этим летом тренд достиг пика популярности и плавно переходит в тренды осени. Носим под жакет или под пальто, как на голое тело, так и на нижний слой сверху рубашки, например.

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