С чем носить шорты, чтобы было стильно: легкие формулы на каждый день (фото)

Стильные идеи для повседневных образов от стилиста

В 2022 году дизайнеры радуют обилием летних трендов. В моде как скинни и джинсы-трубы, так и мини-платья, платья с вырезами и цветочным принтом. Еще один важный элемент летнего гардероба – шорты.

Стильно носить шорты в этом сезоне поможет модная шпаргалка от стилиста и модного блогера Екатерины Ионовой. Эксперт назвала вещи, с которыми этот элемент одежды будет сочетаться очень красиво и стильно.

Шорты + пиджак

Шорты + жилет

Шорты + рубашка

Шорты + блуза

Шорты + топ

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить шорты-велосипедки летом 2022 года. Отметим, что такие шорты универсальны, и их можно надевать и под топ, и под длинные или большие футболки оверсайз, с пиджаками и т.д.