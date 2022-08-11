С чем носить шорты, чтобы было стильно: легкие формулы на каждый день (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 669
Стильные идеи для повседневных образов от стилиста
В 2022 году дизайнеры радуют обилием летних трендов. В моде как скинни и джинсы-трубы, так и мини-платья, платья с вырезами и цветочным принтом. Еще один важный элемент летнего гардероба – шорты.
Стильно носить шорты в этом сезоне поможет модная шпаргалка от стилиста и модного блогера Екатерины Ионовой. Эксперт назвала вещи, с которыми этот элемент одежды будет сочетаться очень красиво и стильно.
Шорты + пиджак
Шорты + жилет
Шорты + рубашка
Шорты + блуза
Шорты + топ
Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить шорты-велосипедки летом 2022 года. Отметим, что такие шорты универсальны, и их можно надевать и под топ, и под длинные или большие футболки оверсайз, с пиджаками и т.д.