Что будет в моде осенью 2022: основные модные тренды и тенденции (фото)

В новом осеннем сезоне есть много чего интересного.

"Мне нечего надеть" — наверняка это одни из самых популярных "трех слов" среди всех девушек во всем мире. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно своевременно позаботиться о своем гардеробе и подобрать стильные и красивые вещи, которые вам будет хотеться носить. Так как впереди осенний сезон, то можно начинать с него. Что будет в тренде осенью 2022 года — читайте в нашем материале.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм отмечает, что главным трендом осени 2022 является поиск безопасности через одежду. Если год назад были очень популярными пижамные образы, спортивные и немного расслабленные, то в 2022 году ситуация изменилась, и теперь люди через одежду ищут безопасности, гармонии, спокойствия и праздности.

В связи с этим стилист выделила основные мировые модные тенденции на осень 2022:

- обволакивающая, объемная одежда, которая дарит защиту и тепло — это могут быть пальто в пол, или пальто-кокон или одеяло, балаклавы, капоры или капюшоны.

- простая, лаконичная базовая одежда, выражающая гармонию и мир — простые, базовые вещи, типа белой майки или ровных джинсов, и такая же цветовая палитра (синие, зеленые оттенки).

- женственная, элегантная. Уставшие от спортивных образов женщины опять хотят преображаться, подчеркивая свою элегантность и красоту — приталенные жакеты, твидовые костюмы, перчатки, платки и т.д.

- открытая, полупрозрачная, сексуальная одежда, кричащая о принятии себя и своего тела — низкая посадка, вырезы, короткие юбки, ботфорты, обтягивающие платья.

- экологичная, натуральная, творческая. Одежда демонстрирующая вашу любовь к природе, творчеству, миру и всем людям — рукодельные украшения, вещи из денима, вязанная одежда.

- бунтарская, противоречащая, отвечает наоборот за волнение и несогласие в вашей душе — косухи, металлические элементы и цвета, оверсайз.

- яркая, притягательная одежда говорит о вашей вере в светлое будущее, заявляющая о желании веселиться, быть легко и счастливой — это одежда с пайетками, из блестящих материалов, цвет металлик, а также яркие и сочные оттенки.

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