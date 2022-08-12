Какие сумки в моде этим летом: самые трендовые модели (фото)

Сумка — это один из важнейших женских аксессуаров, к выбору которого нужно подходить также ответственно.

Модные сумки сезона весна-лето 2022 — это, прежде всего, вязаные и соломенные модели. Мода постепенно уходит от непрактичных вариантов сумок и возвращается к истокам — объемным моделям, в которые поместится все, что необходимо. В этом сезоне нас накрыла новая волна популярности изысканных и женственных сумок-ведер, которые отлично подходят к вечерним образам, а благодаря вместительности прекрасно интегрируются и в повседневный гардероб.

На смену лаконичным и сдержанным вариантам приходят яркие неоновые модели, которые бросаются в глаза и заметны издалека. Конечно, свою роль в популярности эксцентричных аксессуаров сыграет весна: с наступлением тепла мы всегда обращаем внимание на яркие цвета, уникальные формы и необычные материалы. Ясно одно: сумки женские мода 2022-2023 обещает нам сделать максимально удобными и практичными.

Кроме того, что на пике популярности остаются большие сумки, мода 2022-го года отличается еще и разнообразием моделей необычных форм. Как же выглядят самые модные сумки этого лета, разбираемся в статье.

Мода на сумки лето 2022

Этим летом самыми популярными являются минималистичные багеты без принтов в оттенках черного, коричневого, кремового и выцветшего пастельного. Второй вариант багета — винтажная стилизация, либо действительно винтажные сумки того времени.

Модные сумки в этом сезоне можно подобрать всех цветов и размеров и под любой гардероб. Пляжная мода, стиль кэжуал, аккуратные и элегантные модели — девушки с самыми разными предпочтениями в стиле и одежде смогут выбрать модные сумки для себя на любой случай.

По словам стилистов, в предстоящем сезоне будут актуальны большие модели из плетеной кожи, вязаные изделия, а также сумки-багеты ярких цветов или украшенные стразами. Кроме того, самыми модными журналисты назвали сумки с веревочными ручками. "Среди всех тканых кожаных текстур и вязаных сумок пляжные и праздничные мотивы идут впереди", — утверждают эксперты.

Модные сумки — ведра

Модные сумки-ведра — яркий образец того, что некоторые модели с легкостью проходят испытание временем. Вдохновленные дизайном 16-го века, в основе которых лежат и ныне модные сумки-мешки с завязками и бисером, модели, представленные в новом сезоне, отсылают именно к ним, пишет vogue.ua.

Модные сумки-браслеты

Модные сумки-браслеты выполняют одновременно и свою непосредственную функцию переноски вещей и очень стильного аксессуара.

Сумка-браслет — это сумка, которая крепится вокруг руки любым способом. У аксессуара нет утверждённой формы или размера. А названа она так по способу ношения. Как, например, кросс-боди. Грубо говоря, сумкой-браслетом может быть почти любая модель. Даже бананку можно обернуть вокруг запястья и спокойно носить. Достаньте свой старый клатч на тонком коротком ремешке, даже он позволит вам быть в тренде.

Модные сумки-кроше

Новый сезон украсил сумочки актуальным плетением кроше всех цветов и оттенков. Мягкие модные сумки, клатчи и тоуты перекликаются с ажурным декором на обуви и одежде.

Деловой тоут

За время локдауна мы успели соскучиться по строгому деловому дресс-коду, поэтому теперь с удовольствием приобретаем вещи и аксессуары, которые мы нехотя носили раньше. Сейчас классические тоуты, сдержанные сумки-почтальонки и дипломаты снова в моде, и сочетаем мы их далеко не только с костюмами и платьями-футлярами.

Модные сумки-оверсайз

Объемные вместительные и самое главное — модные сумки станут лучшим дополнением весенних и летних образов. Женские сумки мода 2022-го года хочет видеть мягкими или структурными, принтованными или однотонными — выбор делаете вы. Дизайнеры убеждены в одном: если модные сумки №1 в этом сезоне — это не только лишь модели оверсайз, то уж точно они способны как минимум разделить первую позицию с моделями размера мини.

Модные сумки-портфели

Переосмысленные портфели также могут смело носить звание "самые модные сумки лета-2022". Эти модные сумки, идеально подходящие для офисных будней, в которые стоит инвестировать этой весной. Свободное внутреннее пространство, множество карманов и структурированные силуэты сочетают в себе стиль и функциональность.

Персональный стилист Майя Кривобокова также показала , как выглядят самые модные сумки летнего сезона-2022.

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Модные сумки-багеты

Модные сумки-багеты набирают особенную популярность в летний сезон, ведь с ней удобно в любой ситуации. Эти модные сумки можно брать с собой как в театр, так и на пикник, ведь они довольно вместительны.

Кроме всех прочих прелестей подобных моделей, нельзя не отметить ее легкость в уходе. Достаточно протереть поверхность мягкой тканью из микрофибры, удалив пыль и следы от пальцев, и модные сумки-багеты будут как новые. Преимуществом смок подобных моделей является то, что они подходят под большое количество образов. И здесь сумка багет из натуральной кожи оправдывает свое предназначение просто великолепно, ведь она может комбинироваться с джинсами, шортами и классическим стилем одновременно.

Модные сумки-хобо

Эти модные сумки-мешки уверенно завоевали лидирующие позиции в гардеробе стильных девушек этим летом. Такая модель подходит преимущественно под стили casual и бохо. К вечернему наряду мода на сумки 2022 не позволяет надеть. Однако при шопинге или прогулке, когда нужно уместить массу вещей эти модные сумки будут вам как нельзя кстати.

Модные сумки из бусин

Модные сумки из крупных бусин даже искать долго не придется. Наверняка одна из них уже ждет своего звездного часа в вашем гардеробе с прошлых лет.

С легкой подачи таких всемирно известных моделей, как Белла Хадид, например, сумки из бисера перестали быть исключительно вечерними аксессуарами, какими они были в 90-е. Кейт Мосс, например, расшитый ридикюль в 1998 году сочетала с бархатным вечерним халатом, серебристым платьем и парой босоножек.

Модные вязаные сумки

Вязанные крючком сумки и выполненные в стиле макраме возвращаются на подиумы едва ли не каждый сезон.

В зависимости от того, какие цвета были использованы, как комбинировались между собой оттенки, какой тип пряжи использовался, будет отличаться стилистика изделия. Немаловажную роль играет и размер, форма сумки, длина и тип ручек, наличие фурнитуры и различного вспомогательного декора.

Модные сумки из плюша

Плюшевые сумки — приятная и мягкая тенденция, которая "захватила" глянец. Такие модные сумки позволят вам выглядеть мило и женственно одновременно.

Модные сумки-пары

Неожиданный тренд под названием bags on bags – использование одновременно 2-3 сумок. С одной стороны, удобно – можно носить с собой сразу большое количество мелочей. Используйте тренд на свой вкус – можете использовать крохотные модные сумки и модные сумки среднего размера или поиграть с более выразительными контрастами – мода этого сезона позволяет все.

Модные дорожные сумки

Ковид ограничивает в путешествиях, зато модные дома не ограничивают нас ни в чем и предлагают использовать модные сумки для путешествий в качестве элемента повседневного стиля. Смело отправляйтесь в офис с элегантной "дорожной" сумкой, дополнив наряд стильными сандалиями с высокими завязками или удобными тапками на плоском ходу, или же летними полусапожками.

Ходите так на работу, на пикники, на встречи с друзьями и будете самой стильной штучкой в компании.

Модные сумки с цепями

Металлические, пластиковые, матовые или сверкающие — модные сумки с цепями уверенно завоевывают модный Олимп. Тонкие и незаметные теряют актуальность, а вот массивные — на вершине. Бренды наперебой предлагают варианты с короткими цепями для запястья и длинными для носки через плечо. Интересно выглядит комбинирование двух ремешков — кожаного и с цепью.

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Модные мини-cумки

Казалось, бешеная волна популярности микросумочек уйдёт также быстро, как и пришла. Но мир моды всё ещё удерживает её в топе, поэтому рекомендуем приглядеться к модели. Новика Kelly от Hermes, легендарная Jaquemus во всех цветах радуги, элегантная коричневая красавица от Missoni — тут точно есть из чего выбрать.

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