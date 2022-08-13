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С платьем и вместо него: стильные сочетания с рубашкой, которые сделают вас неотразимой (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как правильно носить рубашку летом Новость обновлена 13 августа 2022, 08:09
Как правильно носить рубашку летом

Стильную рубашку можно сочетать практически с любыми вещами.

Рубашки — это не только мужская часть гардероба, ведь они любезно поделились ею с прекрасной половиной человечества. А девушки в свою очередь научились их очень стильно и порой необычно миксовать в повседневных и праздничных образах. Ранее мы писали, как и с чем носить шорты летом, чтобы выглядеть стильно, а теперь пришла очередь и до рубашек.

Стилист Анастасия в своем модном блоге в Инстаграм style.akademia поделилась модными советами, на которые желательно обратить внимание при выборе рубашки на лето 2022, а также опубликовала несколько стильных сочетаний.

Основные критерии выбора рубашки на лето:

  • 100% хлопок или лён,
  • белый или голубой цвета (хотя бежевые, серые, оливковые тоже отлично выглядят),
  • свободный крой,
  • если она в процессе носки мнётся, в этом нет ничего страшного, в жару все немного помятые,
  • рубашку можно снять с парня, как во всех ромкомах 00-х.

С чем носить рубашку летом 2022:

  • С шортами
С чем носить рубашку летом 2022
  • С платьем
С чем носить рубашку летом 2022
  • Как платье
С чем носить рубашку летом 2022
  • С юбкой
С чем носить рубашку летом 2022
  • Вторым слоем
С чем носить рубашку летом 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить шорты-велосипедки летом 2022 года. Отметим, что такие шорты универсальны, и их можно надевать и под топ, и под длинные или большие футболки оверсайз, с пиджаками и т.д.

Теги:
#Мода #Стиль #Рубашка #Рубашки